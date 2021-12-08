Місячний календар сприятливих днів на грудень 2021 вже на сайті Нового каналі! Читай, на коли запланувати важливі справи, а коли краще нічого не робити

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Місячний календар на грудень 2021: сприятливі дні для справ

Планувати важливі справи варто відповідно до місячного календаря. В такому разі життя йтиме за планом! Місячний календар на грудень 2021 говорить, що цього місяця сприятливі дні випадають на 6, 10, 12, 15, 16, 22, 24, 25 числа.

Фінансовий гороскоп на 2021 для всіх знаків Зодіаку Місячний календар на грудень 2021: несприятливі дні для справ

Щоб перший місяць зими вийшов максимально плідним і результативним, не варто планувати важливі справи на 3, 7, 13, 19, 27, 30 грудня. Місячний календар 2021 свідчить, що це несприятливі дні, і вони не принесуть тобі успіху.

Фази Місяця на грудень 2021

Спадаючий місяць – з 1 по 3 і з 20 по 31 грудня 2021 року.

Молодик – 4 грудня 2021 року

Зростаючий Місяць – з 5 по 18 грудня 2021

Повний місяць – 19 грудня 2021

Спадаючий місяць – з 1 по 3 і з 20 по 31 грудня 2021

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Слідуй порадам, які дає місячний календар на грудень 2021, і цей місяць принесе тобі тільки радість!

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