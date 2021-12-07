Яблучна шарлотка: рецепт приготування покроково
Як приготувати яблучну шарлотку, щоб близькі ніколи не забули її вишуканий смак? Ми знаємо! Рецепт приготування яблучної шарлотки покроково – в нашому матеріалі.
Гості на порозі, а десерт до сих пір не готовий? Чудовим рішенням стане яблучна шарлотка, один з найпростіших і найшвидких рецептів ароматної випічки. Вона не тільки смачна, а й в міру калорійна – всього 550 ккал на порцію. Записуй простий рецепт шарлотки з яблуками та балуй своїх рідних ароматним пирогом вже сьогодні!
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Яблучна шарлотка: інгредієнти
- Цукор – 1 стакан
- Яйце – 3 шт.
- Борошно – 1 склянка
- Яблуко – 4 шт.
- Вершкове масло – 1 ст.л.
Готуємо яблучну шарлотку покроково:
- Змішай яйця з цукром, гарненько перетри та додай борошно. Ретельно перемішай тісто.
- Помий, почисть й поріж на шматочки яблука. Вони повинні бути не дуже великими, щоб добре й швидко могли пропектися.
- Форму для випікання змасти вершковим маслом та виклади на дно порізані яблука. Для смаку можна притрусити їх трохи корицею!
- Залий яблука тістом.
- Випікай шарлотку близько 30 хвилин при температурі 200 С. Як тільки з’явиться золотава скоринка, можеш діставати пиріг!
- Перед подачею посип шарлотку тонким шаром цукрової пудри. Смачного!
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