Місячний календар стрижок на грудень 2021 вже на сайті Нового каналу! Нарешті прийшла зима, а це означає, що настав час передноворічних змін. Хочеш освіжити колір волосся чи змінити його довжину, щоб увійти в новий рік оновленою? Тоді тобі не обійтися без нашого місячного календаря стрижок на грудень 2021 року. Хутчіше обирай сприятливий день для всіх своїх процедур та записуйся до майстра. Ти ж знаєш, що бронювати передноворчіний візит потрібно вже зараз!

Місячний календар на грудень 2021: коли стригти волосся

1, 2, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 24, 25, 26, 30, 31 грудня 2021 року – сприятливі дні для стрижки волосся! Місячний календар стрижок на грудень 2021 дає багато хороших днів для того, щоб усі встигли підготуватися до зустрічі Нового року з новою зачіскою або просто оновленими кінчиками. Стрижка у ці дні додасть тобі впевненості, сил на всі справи, які треба завершити до кінця цього року та натхнення на нові звершення наступного.

Місячний календар на грудень 2021: коли не варто стригти волосся

3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 грудня 2021 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем стрижок на грудень 2021, у ці дні краще відкласти візит до перукарні. Фактично, дається більше часу подумати, чи справді тобі потрібна та карешка. А якщо серйозно, то стрижка в ці дні може закінчитися сльозами. Тебе, імовірно, неправильно зрозуміє майстер та відріже забагато, а саме волосся почне сіктися і не буде нормально вкладатися.

Місячний календар на грудень 2021: коли фарбувати волосся

8, 14, 15, 16, 25, 30, 31 грудня 2021 року – сприятливі дні для фарбування! У грудні 2021 року дуже мало дат для вдалого фарбування волосся, тому записуйся до салону вже зараз! А в грудні місця на фарбування розлітаються, як гарячі пиріжки. Кожна дівчина хоче увійти в новий рік з класним кольором волосся. Тому не зволікай та записуйся до свого майстра. Фарбування в ці дати обіцяє бути вдалим. Колір ляже рівно, триматиметься довго та вимиватиметься рівномірно, а волосся залишиться у хорошому стані.

Місячний календар на грудень 2021: коли не варто фарбувати волосся

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 грудня 2021 року – несприятливі дні для фарбування! Краще забути про зміну кольору волосся в ці дні. Якщо ти не встигла записатися до майстра, то про домашню процедуру точно краще забути. Є ризик того, що у ці дні фарбування волосся не принесе радості, а ти залишишся з результатом, з яким доведеться ходити ще кілька тижнів.

Фото: IStock

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