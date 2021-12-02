Куди поїхати на Новий рік 2022 Україні: варіанти святкування

Новий рік – свято сімейне. Проте іноді хочеться якогось іншого формату святкування, наприклад, поїхати у відпустку та відчути магію свята на повну. На щастя, цього року, пандемія не позакривала кордони між країнами. Але ж скільки всього прекрасного можна побачити в Україні! Далеко їхати не треба.

Чари, вогники від гірлянд, сніг, гори, ліс, тепло від каміну, смачна їжа – ось те, чого хочеться на Новорічні свята. Новий канал допоможе тобі обрати «те саме» місце. Тож пропонуємо п’ять варіантів куди поїхати в Україні на Новий рік 2022.

Космічні кулі у Карпатах

Хочеш поєднатись з природою, але при цьому жити в комфорті? А як тобі космічні кулі у Карпатах? Тревел-журналісти, блогери та ведучі реаліті «У кого більше?», що показує Новий канал, Макс Узол та Оля Манько у своєму тревел-блозі на YouTube пара показали неземну місцину в українських Карпатах. І однозначно радять вам там побувати! Такий глемпінг знаходиться у селі Орявчик, це недалеко від Сколе. Глемп – це такий «нафарширований» намет з усіма благами цивілізації. Але тут, у Карпатах, це схоже на якісь космічні станції. Уявіть, білі напівпрозорі будинки-кулі на горі. Чи це не прекрасно?

– Будиночок всередині дуже затишний. Навіть не розумієш, що живеш у кулі, адже виглядає все, наче невеличка звичайна кімната. Там все зроблене з дерева, тож пахне неймовірно. З величезного вікна видно гори та гірськолижний спуск. У кімнаті – велике ліжко з видом на гори, маленьке ліжко на другому поверсі (виглядає воно, як дитяче, але дорослий там теж спокійно поміститься), проектор з екраном для домашнього кінотеатру, кондиціонер, душ, туалет, міні-кухня та справжній камін. Вартість будиночка-кулі – 2600 грн за ніч та сніданок на дві особи, – розповів Макс.

Ужгород

Вважається, що кращий період для поїздки в Ужгород – квітень, травень, адже в цей час тут квітнуть сакури та магнолії. Проте новорічний відпочинок в Ужгороді запам’ятається вам не менше. В місті повно цікавих історичних локацій, можна посмакувати закарпатськими ковбасками та насолодитись європейською архітектурою. До свята в Ужгороді відкриють ярмарок з місцевою їжею, сувенірами та розвагами для дітей. Не забудьте відвідати Замкову гору та Ужгородський замок.

Львів

Ну не можливо ж обійтись в топі без класики! Хтось скаже, що Львів на свята, то вже мейнстрім. Але ж тут дійсно можна відучути атмосферу Нового року та Різдва. Різдвяний ярмарок з вогниками та смаколиками, прикрашені католицькі костели та храми, різдвяні пісеньки – це все про Львів. А ще можна покататись на ковзанці на площі Ринок, погуляти вузенькими вулицями та відвідати тематичні кафе. Не відмовляйте собі у задоволенні – провести Новий рік романтично!

Кам’янець-Подільський

Середньовічні вулиці Кам’янця-Подільського – одні з тих місць, про які мріють з дитинства романтики і любителі пригод. Якщо відвідати місто на новорічні свята, то опинишся в блискучому і незабутньому світі лицарських боїв і назавжди полюбиш чудову епоху середньовіччя. У зимовий час територія міста радує особливою красою, старовинним шармом і чудовими видами головної визначної пам’ятки міста – старовинної міської фортеці, яка вражає своєю могутністю і силою. Вирушаючи на прогулянку по середньовічному місту, можна дізнатися безліч цікавих легенд та історій, які відкривають таємницю міста і фортеці. Унікальне архітектурне оздоблення міста і чарівна енергетика зроблять зустріч Нового року незабутнім.

Славське у Карпатах

Ще один варіант, куди можна поїхати в Карпати на Новий рік, це Славське. Курортне селище у Львівській області для тих, хто любить активний відпочинок. Новий рік у Славському сподобається сноубордистам, лижникам, цінителям природних і архітектурних пам’яток. Поблизу розташовані: водоспад Кам’янка, печера «Писана криниця», історико-культурний заповідник «Тустань».

У Славському туристів чекає новорічна казка. Проведення свята супроводжується дотриманням безлічі традицій, звичаїв. Крім галасливих застіль, відвідування лазень на дровах, дзвону келихів можна знайти масу розваг: прогулянки на упряжках з собаками, як на Алясці, гонки на квадроциклах, снігоходах, підкорення трас різної складності, катання на ковзанах.

А, якщо тобі потрібно більше варіантів, то дивись матеріал Нового каналу «Куди поїхати в Україні на Новий рік 2021».

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