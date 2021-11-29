Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021, любовний гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 29 листопада по 5 грудня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 29 листопада по 5 грудня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Грудень – пора гарячого шоколаду та див! Відбутися може що-завгодно, а погане чи добре – залежить від твоїх думок і ставлення до життя. Гороскоп на тиждень для Овнів попереджає: негативні думки можуть зіпсувати тобі весь тиждень, а позитивні – сповнять життя дивами. Все в твоїх руках!

Гороскоп на тиждень з 29 листопада по 5 грудня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тебе чекає дуже успішний тиждень! Для знаку Телець гороскоп на тиждень обіцяє удачу у всіх сферах життя – робота, сім’я, романтичні стосунки… Головний секрет успіху – цілеспрямованість. Рухайся до своєї мети, прагни до своєї мрії, не відступай!

Гороскоп на тиждень з 29 листопада по 5 грудня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Якщо не зараз, то коли? Прийшов час сміливих вчинків! Давно хотіла запропонувати начальству новий проект? Вперед! Мріяла поїхати в кругосвітню подорож? Зроби це! У гороскопі на тиждень з 29 листопада по 5 грудня для Близнюків є попередження: в тобі криється величезний потенціал, не спусти його в унітаз через сумніви та невпевненість у собі.

Гороскоп на тиждень з 29 листопада по 5 грудня: Рак (22 червня – 22 липня)

Якщо хочеш перевернути гори, починай з маленьких камінчиків. Успіх не падає з неба, його потрібно заслужити. Гороскоп на тиждень для Раків обіцяє просування кар’єрними сходами тим, хто не боїться проявляти ініціативу, брати відповідальність за рішення своєї команди… Не бійся показати себе. У тебе є все, що потрібно, для досягнення висот!

Гороскоп на тиждень з 29 листопада по 5 грудня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Найкращий спосіб передбачити своє майбутнє – створити його. Для знаку Лев гороскоп на тиждень обіцяє чимало можливостей для особистісного розвитку та професійного зростання. Головне – хапатися за кожен шанс, вбирати нові знання, не боятися просити про допомогу більш досвідчених колег. Повір, все те, що ти отримаєш цього тижня, вже до кінця місяця змінить твоє життя!

Гороскоп на тиждень з 29 листопада по 5 грудня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Ти можеш зробити більше, ніж думаєш! Головне – повірити в себе та свої сили. Не бійся попросити начальство про підвищення зарплати. Не соромся висловити свою думку на загальних зборах. У гороскопі на тиждень з 29 листопада по 5 грудня для Дів є важливе попередження: ти зможеш досягти успіху тільки в тому випадку, якщо не дозволиш сумнівам оволодіти тобою.

Гороскоп на тиждень з 29 листопада по 5 грудня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Немає нічого неможливого для людини, в якої є мрія. Знайди її, зрозумій, як можна її реалізувати та почни діяти. У тебе все вийде! У той же час гороскоп на тиждень для знаку Терези попереджає: підхід «мета виправдовує засоби» не принесе тобі нічого хорошого. Будь насамперед людиною!

Гороскоп на тиждень з 29 листопада по 5 грудня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Не зупиняй спроби, й ти всього доб’єшся. Ти гідна найкращого, головне – самій повірити в це та не опускати руки після першої ж невдачі. Для знаку Скорпіон гороскоп на тиждень з 29 листопада по 5 грудня обіцяє неймовірний кар’єрний зліт і гармонію на любовному фронті. Пам’ятай: успіх приходить до наполегливих і працьовитих!

Гороскоп на тиждень з 29 листопада по 5 грудня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Не бійся відкривати душу, впускати нових людей в своє серце! Похмурим обличчям і сумними думками ти можеш злякати справжнє щастя, але ж воно вже поруч! Гороскоп на тиждень з 29 листопада по 5 грудня для знаку Стрільці обіцяє доленосну зустріч цього тижня. Амур вже вибрав мету, і скоро зіштовхне вас лобами!

Гороскоп на тиждень з 29 листопада по 5 грудня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Не дай світу зробити твоє серце черствим. Бережи віру в добро та порядність, не відрікайся від щирості та чесності, бережи почуття жалю і співпереживання. Якщо тобі це вдасться, твоє життя кардинально змінитися. І якщо вірити гороскопу на тиждень для Козерогів, зміниться на кращє!

Гороскоп на тиждень з 29 листопада по 5 грудня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Великі справи потрібно здійснювати, а не нескінченно обмірковувати їх. Для знаку Водолій гороскоп на тиждень 29 листопада по 5 грудня обіцяє успіх у всіх починаннях. Давно хотіла поміняти роботу? Вперед! Мріяла відкрити власний бізнес? Зроби це! Боялася зізнатися давньому другу в коханні? Час прийшов! Секрет успіху цього тижня – авантюризм.

Гороскоп на тиждень з 29 листопада по 5 грудня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Щастя – це не мета, а спосіб життя. Якщо тобі боляче – посміхайся, незабаром посмішка стане твоєю доброю звичкою. Якщо зіткнулася з проблемою – смійся, і сміх стане твоїми ліками. У гороскопі на тиждень з 29 листопада по 5 грудня для Риб є попередження: життя твоє, і ніхто краще за тебе її не проживе!

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