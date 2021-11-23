Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021, любовний гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Фінансовий гороскоп на листопад 2021: Овнам не варто розкидатися грошима, а Ракам – робити інвестиції

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад 2021

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада: Овен (21 березня – 20 квітня)

У гороскопі на тиждень для Овнів йдеться, що передбачаються дрібні поломки домашнього обладнання, збої у роботі, відсутність необхідних товарів та інші неприємності. Всі негаразди слід сприймати по-філософськи.

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада: Телець (21 квітня – 21 травня)

Протягом усього тижня тебе чекатиме успіх! Кожен новий проект, кожна ідея і задумка закінчуватимуться удачею. Лови фортуну за хвіст! Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада для знаку Телець радить: не лінуйся, не відкладай роботу на потім.

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зорі віщують Близнюкам хороший підйом у житті. Не забувай: чим важчий підйом, тим красивіший вид. І це правило діє не тільки в подорожах, а й в досягненні будь-яких цілей. Гороскоп на тиждень для знаку Близнюки попереджає: не думай опускати руки – успіх зовсім поруч.

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада: Рак (22 червня – 22 липня)

Раки, згідно з гороскопом на тиждень з 22 по 28 листопада, протягом тижня можуть відчути погіршення в партнерських стосунках. Причому основна причина цих складнощів може виходити від тебе самої. Тому старайся бути уважнішою та більш терплячою до свого партнера.

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада: Лев (23 липня – 22 серпня)

Не переймайся, якщо досі не зустріла любов. Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада для знаку Лев обіцяє знайомство з людиною, яка переверне твоє життя – в хорошому сенсі. Просто будь готова відкрити серце та душу!

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Тобі просто необхідно виговоритися! Проблеми та стреси вимотали тебе, і якщо нічого не зробити – чекай біди. Досить тримати все в собі, друзі допоможуть. Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада для знаку Діва буквально кричить: достойні люди поруч із тобою, просто озирнися!

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Готуйся до збільшення навантажень на роботі та в побуті. Начальство може раптово змінити твої обов’язки й тобі доведеться оперативно перебудовуватися, змінювати звичний плив життя. Та й вдома справ додасться. Якщо вірити гороскопу на тиждень з 22 по 28 листопада для знаку Терези, тебе чекає несподіваний візит гостей.

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Найближчі сім днів тобі варто присвятити сім’ї і друзям. Влаштуй сімейні посиденьки, запроси подруг на шопінг і декілька коктейлів, зроби сюрприз батькам. У гороскопі на тиждень з 22 по 28 листопада для знаку Скорпіон є важливе попередження: якщо не поставити близьких на перше місце, можеш залишитися самотньою.

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Ти нарешті зможеш порадувати себе приємними покупками та б’юті-процедурами! Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада для Стрільців говорить, що для цього у тебе буде достатньо грошей. Крім того, зірки радять зосередитися на вирішенні матеріальних питань. Хотіла зробити солідні інвестиції? Вперед!

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада для знаку Козеріг прогнозує події, які допоможуть підвищити твою самооцінку. Можливо, в тебе виникне бажання змінити щось у своєму зовнішньому вигляді, кардинально змінити імідж або оновити гардероб. Не відмовляй собі в цьому задоволенні!

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Найближчим часом в твоєму житті можуть відбутися важливі зміни в кар’єрі та в цілому в професійній діяльності. Можливо, це один із небагатьох шансів зайняти ту посаду, про яку ти давно мріяла. Якщо вірити гороскопу на тиждень з 22 по 28 листопада для знаку Водолій, твій головний секрет успіху – ініціативність.

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада: Риби (19 лютого – 20 березня)

Танцюй! Найближчим часом ти поїдеш у круту подорож! Неважливо, буде це відрядження чи особиста відпустка, ти проведеш її фантастично. Під час підготовки, якщо вірити гороскопу на тиждень з 22 по 28 листопада для Риб, у тебе виникнуть два варіанти. Вибрати слід той, який передбачає більшу відстань.

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