Місячний календар сприятливих днів на листопад 2021 вже на сайті Нового каналі! Читай, на коли запланувати важливі справи, а коли краще нічого не робити

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Місячний календар на листопад 2021: сприятливі дні для справ

Планувати важливі справи варто відповідно до місячного календаря. В такому разі життя йтиме за планом! Місячний календар на листопад 2021 говорить, що цього місяця сприятливі дні випадають на 2, 9, 19 і 27 числа.

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Місячний календар на листопад 2021: несприятливі дні для справ

Щоб третій місяць осені вийшов максимально плідним і результативним, не варто планувати важливі справи на 7, 18, 30 листопада. Місячний календар 2021 свідчить, що це несприятливі дні, і вони не принесуть тобі успіху.

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Фази Місяця на листопад 2021

Спадаючий місяць – з 1 по 4 листопада 2021

Молодик – 5 листопада 2021

Зростаючий Місяць – з 6 по 18 листопада 2021

Повний місяць – 19 листопада 2021

Спадаючий місяць – з 20 по 30 листопада 2021

Слідуй порадам, які дає місячний календар на листопад 2021, і цей місяць принесе тобі тільки радість!

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