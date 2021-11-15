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Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021, любовний гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 15 по 21 листопада для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Фінансовий гороскоп на листопад 2021: Овнам не варто розкидатися грошима, а Ракам – робити інвестиції

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад 2021

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 листопада: Овен (21 березня – 20 квітня)

Приймаючи себе таким, яким є, ти втрачаєш надію стати тим, ким повинен бути. Гороскоп на тиждень для Овнів попереджає про докори сумління, які можуть серйозно зіпсувати життя, якщо не знайдеш спосіб прийняти себе та повірити в свої сили.

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 листопада: Телець (21 квітня – 21 травня)

Для знаку Телець гороскоп на тиждень обіцяє приємні сюрпризи в особистому житті! Можливо, твій коханий влаштує прибирання в квартирі, приготує твої найулюбленіші страви та організує романтичну вечерю при свічках. Все для тебе!

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 листопада: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Є злочини гірші, ніж спалювати книги. Наприклад, не читати їх. У гороскопі на тиждень з 15 по 21 листопада є попередження: якщо не займешся саморозвитком і не почнеш проявляти ініціативу на роботі, втратиш круті можливості!

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 листопада: Рак (22 червня – 22 липня)

Все приходить вчасно для того, хто вміє чекати. Гороскоп на тиждень для Раків підкреслює, що терпіння – це ключ до успіху! Не квапся, приймай рішення обдумано, не зраджуй своїм принципам заради легкої наживи. Інакше, потрапиш у халепу!

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 листопада: Лев (23 липня – 22 серпня)

Не можна вічно чекати відповідного моменту, потрібно просто створити його. Для знаку Лев гороскоп на тиждень прогнозує стрімке кар’єрне зростання. Головне – не соромитися проявляти свої лідерські якості та ініціативність. Начальство оцінить!

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 листопада: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. У гороскопі на тиждень з 15 по 21 листопада для Дів йдеться, що найближчим часом твоя завзятість і терпіння будуть винагородженні. Причому дуже солідно!

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 листопада: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень для Терезів обіцяє легкість, повне взаєморозуміння і гармонію у стосунках. Приділяй більше уваги. Не дозволяй коханій жінці нудьгувати під час твоєї відсутності. Зроби їй приємний сюрприз, якщо потрібно відлучитися. Наприклад, відправ у спа!

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 листопада: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Боротися, мріяти, ходити землею, зустрічатися з реальністю – це сенс існування. Для знаку Скорпіон гороскоп на тиждень прогнозує космічний фінансовий зліт для тих, хто не опускає руки та продовжує боротися за свої мрії.

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 листопада: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Не буває безвихідних ситуації. Бувають ситуації, вихід з яких тебе не влаштовує. У гороскопі на тиждень з 15 по 21 листопада для Стрільців йдеться, що тобі доведеться зробити нелегкий вибір. Постався до цього з усією відповідальністю!

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 листопада: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ти багато працював останнім часом, віддавав багато сил і енергії. Прийшов час трохи зменшити оберти. Гороскоп на тиждень для Козерогів обіцяє, що ти гарненько відпочинеш, нарешті зможеш виспатися і отримаєш солідну премію за попередню понаднормову роботу!

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 листопада: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Без дружби ніяке спілкування між людьми не має цінності. Тому для знаку Водолій гороскоп на тиждень прогнозує неймовірні успіхи в усіх сферах! Адже поруч з тобою є люди, які завжди підтримують тебе та готові прийти на допомогу в будь-який момент!

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 листопада: Риби (19 лютого – 20 березня)

У кожної людини є руки, ноги, голова та 168 годин в тиждень, щоб зробити все те, що він по-справжньому хоче. У гороскопі на тиждень з 15 по 21 листопада для Риб є важливий прогноз: успіх поруч, ще декілька кроків – і ти досягнеш мети. Вперед!

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