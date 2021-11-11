Вихідні у листопаді 2021: скільки будемо відпочивати?

У листопаді українці без свят не залишаться: відзначать День української писемності та мови, Всесвітній день молоді, День працівників радіо, телебачення та зв’язку України та інші.

Проте, нажаль, вони не принесуть нам додаткових вихідних.

У листопаді 2021 року українці будуть працювати 22 дні, а відпочивати – 8 днів, тобто тільки по суботах та неділях. Тому, якщо хочете спланувати довгий відпочинок чи відпустку, то краще взяти її офіційно.

Календар свят на листопад 2021

1 листопада – День народження Європейського Союзу, День працівника соціальної сфери України, День вегана.

2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

3 листопада – День інженерних військ, ракетних військ і артилерії.

4 листопада – День залізничника.

5 листопада – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі.

6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів, а також День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни.

7 листопада – День працівника соціальної сфери.

8 листопада – Всесвітній день містобудування, Міжнародний день КВК.

9 листопада – День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму, а ще День книги рекордів Гіннеса.

10 листопада – Всесвітній День молоді, Всесвітній день науки, а також Міжнародний день бухгалтерії.

11 листопада – Всесвітній день якості, Всесвітній день юзабіліті.

12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією, День фахівця з безпеки.

13 листопада – Міжнародний день сліпих.

14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда, День виноградаря і винороба України.

16 листопада – Міжнародний день терпимості, а також День працівників радіо, телебачення та зв’язку України.

17 листопада – Міжнародний день студентів, Всесвітній день географічних інформаційних систем, а ще Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень.

18 листопада – День сержанта Збройних Сил України, Міжнародний день відмови від куріння, а ще Міжнародний день філософії.

19 листопада – Всесвітній день чоловіків, День працівників гідрометеорологічної служби, День склоділу.

20 листопада – Всесвітній день дитини.

21 листопада – День Гідності та Свободи України, Всесвітній день телебачення, Всесвітній день вітань, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день пам’яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства України, День Десантно-штурмових військ України.

25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

26 листопада – Всесвітній День інформації, Чорна п’ятниця і День без покупок.

27 листопада – День пам’яті жертв Голодомору.

28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу в Україні, початок Різдвяного посту у православних і Ханука у євреїв.

30 листопада – Міжнародний День захисту інформації та День домашніх тварин.

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