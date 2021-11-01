Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021, любовний гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 1 по 7 листопада для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Фінансовий гороскоп на листопад 2021: Овнам не варто розкидатися грошима, а Ракам – робити інвестиції

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад 2021

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 листопада: Овен (21 березня – 20 квітня)

Будинок, в якому немає книги, подібний до тіла, позбавленого душі. У гороскопі на тиждень з 1 по 7 листопада для Овнів є важливе попередження: займися саморозвитком, спробуй себе в новому напрямку. В іншому випадку ти можеш здати позиції, подарувавши пристойну фору конкурентам.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 листопада: Телець (21 квітня – 21 травня)

Багатою людину робить її серце. Гороскоп на тиждень для Тельців обіцяє неймовірний успіх у всіх починаннях тим, хто відноситься до оточуючих щиро, чесно й справедливо. Цього тижня твій головний помічник – вміння комунікувати з людьми.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 листопада: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Насправді життя просте, але ми наполегливо його ускладнюємо. Для знаку Близнюки гороскоп на тиждень прогнозує приємні сюрпризи в особистому житті, які, на жаль, можуть негативно позначитися на ефективності твоєї роботи. Тобі необхідно знайти баланс.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 листопада: Рак (22 червня – 22 липня)

Краса у всьому, але не всім дано це бачити. Гороскоп на тиждень для Раків обіцяє переворот свідомості, зміну життєвих орієнтирів і поглядів на життя. Ти подивишся на все по-іншому, і це принесе гармонію. Але будь готова: цей процес може виявитися досить болючим.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 листопада: Лев (23 липня – 22 серпня)

Якщо ти можеш щось уявити, ти можеш цього досягти! У гороскопі на тиждень з 1 по 7 листопада для Левів є важливе попередження: на тебе чекають грандіозні успіхи на роботі та приємності в особистому житті. Ух, найближчі сім днів тобі заздритимуть усі!

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 листопада: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Для знаку Діва гороскоп на тиждень прогнозує просування кар’єрними сходами та значну надбавку до зарплатні. Ще більший успіх чекає на тих, хто займається важливою справою –наприклад, вирішенням соціальних проблем. І пам’ятай: єдиний спосіб зробити видатну роботу – щиро любити те, що робиш.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 листопада: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У чому різниця між «Подобається» і «Люблю»? Коли тобі подобається квітка, ти її зриваєш. Але якщо ти любиш квітку, ти щодня її поливаєш. Гороскоп на тиждень для знаку Терези каже, що на тебе чекає небувале везіння у всіх починаннях – за умови, що твоя друга половинка не перестаючи посміхатиметься. Зроби їй сюрприз!

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 листопада: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Щастя – це коли душа перестає просити те, чого в неї немає, і починає радіти тому, що є. У гороскопі на тиждень з 1 по 7 листопада для Скорпіонів є важливе попередження: якщо не почнеш дякувати Всесвіту за те, що вона тобі дає, він може відвернутися від тебе.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 листопада: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Людина цінна, якщо її слова збігаються з її діями. Для знаку Стрілець гороскоп на тиждень прогнозує просування кар’єрними сходами. Але просування буде хитким, і залежатиме лише від тебе. Якщо проявиш внутрішній стрижень і виконуватимеш обіцяне – успіху бути.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 листопада: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Якщо тобі запропонували місце на космічному кораблі, не питай, яке місце! Заплигуй всередину! Гороскоп на тиждень для Козерогів обіцяє нереальний успіх у всіх починаннях усім, хто проявить рішучість, сміливість, авантюризм. Ти здатна на все, головне – повірити!

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 листопада: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Ти хоробріша, ніж підозрюєш. Сильніша, ніж здаєшся. Розумніша, ніж ти думаєш. У гороскопі на тиждень з 1 по 7 листопада для Водоліїв є важливе попередження: не займайся самобичуванням, вір у себе, в свої сили та в те, що ти робиш. У тебе все вийде, не смій сумніватися!

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 листопада: Риби (19 лютого – 20 березня)

Найбільша помилка, яку ми можемо зробити у своєму житті, – постійний страх помилитися. Для знаку Риби гороскоп на тиждень прогнозує приємні пригоди в амурних справах і успішну реалізацію робочих проектів. Головний секрет успіху цього тижня – відкинути страх, сумніви та невпевненість у собі!

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