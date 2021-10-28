Світильник Джека – гарбуз-ліхтар зі «страшними» прорізами-очима і ротом, давно став традиційним символом Хеллоуїна. Сьогодні цей святковий атрибут можна вже готовий купити в будь-якому практично магазині. Але навіщо купувати, якщо його можна легко зробити своїми руками вдома?

Щоб зробити Світильник Джека, тобі знадобитися:

гарбуз середнього розміру з гладкими бочками

маркер

тонкий ніж

велика ложка.

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Покрокова інструкція з вирізання Світильника Джека:

1. Візьми гарбуз і виріж у ньому великий отвір. Він може бути на боці гарбуза або зверху, щоб вийшла «кришечка» з черенком.

2. Великою ложкою акуратно вичистив гарбуз зсередини, видали м’якоть і насіння. Якщо тобі буде зручніше, можеш все це зробити руками.



3. Маркером намалюй на гарбузі очі, рот, ніс – в загальному, все, що ти хочеш, щоб було вирізано. Якщо ти боїшся, що не зможеш красиво намалювати контури, роздрукуй малюнок на звичайному папері, виріж його і за допомогою скотча закріпи на гарбузі. Зубочисткою наміть контур малюнка, «перебиваючи» його через папір. А потім по отриманим дірочок буде набагато простіше відтворити бажаний малюнок!

4. Тонким ножем виріж все по намальованим контурам. Наш гарбуз майже готовий! Щоб перетворити його на світильник, всередину постав свічку. Ось тепер точно все готово!

Ми знайшли для тебе кілька варіантів оригінальних Світильників Джека, обирай той, який тобі більше до душі і починай творити: тут немає нічого складного!

Фото – IStock