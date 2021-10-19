Місячний календар сприятливих днів на жовтень 2021 вже на сайті Нового каналі! Читай, на коли запланувати важливі справи, а коли краще нічого не робити

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Місячний календар на жовтень 2021: сприятливі дні для справ

Планувати важливі справи варто відповідно до місячного календаря. У жовтні 2021 сприятливі дні випадають на 2, 9, 19 і 27 числа.

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Місячний календар на жовтень 2021: несприятливі дні для справ

Щоб другий місяць осені вийшов максимально плідним і результативним, не варто планувати важливі справи на 7, 18, 30 жовтня. Місячний календар 2021 свідчить, що це несприятливі дні, і вони не принесуть тобі успіху.

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Фази Місяця на жовтень 2021

Спадаючий місяць – з 1 по 5 жовтня 2021

Молодик – 6 жовтня 2021

Зростаючий Місяць – з 7 по 19 жовтня 2021

Повний місяць – 20 жовтень 2021

Спадаючий місяць –з 21 по 31 жовтня 2021

І нехай жовтень 2021 принесе вам тільки радість!

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