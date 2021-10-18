Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021, любовний гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

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Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня для знака Овен говорить: закон гідних – творити добро та не сваритися. Цього тижня тобі знадобиться залізна витримка та сталеві нерви. Тебе спробують вивести з душевної рівноваги. Не ведися, зберігай спокій і приймай рішення на «тверезу» голову. І прийде успіх!

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня для знака Телець говорить: вчися вибирати свої думки, як вибираєш у шафі одяг на кожен день. Найближчим часом твоя ефективність і успішність залежатимуть від цього уміння. Впусти світло в свої думки, і вони освітлюватимуть все твоє життя.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Запам’ятай! Цей день обміну та поверненню не підлягає! Повторюй собі це кожного дня, як мантру. Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня для знака Близнюки говорить: не переставай боротися, адже удача любить рішучих і упертих. Як каже ведуча «Ревізора» Юлія Панкова: «Якщо тобі тричі сказали« Ні!», на четвертий обов’язково скажуть «Так!».

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня для знака Рак говорить: не буває невдач – тільки досвід і твої реакції. Повір, це не просто слова. Невдача – не кінець світу, а шанс переглянути свої помилки, визначити слабкі сторони, удосконалити їх, і з новими силами увірватися в боротьбу. Успіх вже поруч!

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня для знака Лев говорить: натхнення приходить від щоденної роботи. Перевірено! Відгородися від чужих проблем, повністю занурся в роботу над своїми проектами. Керівництво обов’язково оцінить твоє завзяття до роботи!

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня для знака Діва говорить: успіх приходить тільки до тих, хто сміє намагатися. Хочеш запустити проект, який здається твоїм друзям і колегам повним божевіллям? Вперед! Досить відкладати на потім. Всі критики та недоброзичливці кусатимуть лікті від заздрощів вже до кінця тижня.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня для знака Терези говорить: заради успіху доведеться попітніти! Приходь на роботу раніше, а якщо не встигаєш виконати план – затримуйся, але не відкладай на потім. Цей тиждень стане вирішальним. Керівництво оцінить твоє завзяття до роботи і щедро нагородить!

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня для знака Скорпіон говорить: те, що здається суворим випробуванням, може обернутися удачею. Тебе чекає ряд ситуацій, в яких доведеться відстоювати свої ідеї, доводити правоту. Іди до кінця, навіть якщо опонент в суперечці – начальник. Він оцінить твій стрижень і почне ще більше поважати.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня для знака Стрілець говорить: успіх – це сума маленьких зусиль, повторюваних день за днем. Потрібно залишитися на роботі допізна? Внести маленьку правочку о третій годині ночі? Зроби це! Наприкінці тижня ти зрозумієш, що все було не дарма. Цього тижня висока працездатність принесе успіх!

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цього тижня тебе чекає багато справ з розряду «не відкладай на завтра». Але не переживай! До кінця тижня проблеми відійдуть на другий план. Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня для знака Козеріг говорить: обов’язково проведи час з друзями.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня для знака Водолій говорить: тебе чекають позитивні події – і в роботі, і в амурних справах. Мрієш про роман із симпатичним колегою? Можливо, і ти йому подобаєшся. Зроби перший крок! Давно хотіла підвищення зарплатні? Сміливо стукай в кабінет начальника!

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня для знака Риби говорить: сім’я завжди повинна бути на першому місці. Цього тижня ти зіткнешся з ситуаціями, в яких складно стримати емоції і не наговорити зайвого. Як тільки відчуєш, що між тобою і близькими назріває конфлікт, відступи. Правота не принесе радості, а відносини зіпсуються.

Фото: istock

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