У понеділок, 14 жовтня, в Україні святкують День захисника України. Цього дня на державному рівні вшановуються мужність та відвага чоловіків та жінок, які всіма можливими силами захищають рідну неньку на військовій службі. Українці щодня повинні дякувати воїнам за збереження цілісності держави та прагнення мирного неба над головою. Тому у День захисника України не забудь привітати воїнів. Для цього ми підготували для тебе привітання з Днем захисника України у віршах.

Україна зустрічає славне свято,

І шанує всіх синів своїх багато

Тих, хто здатен в будь-яку хвилину

Захищати рідну Україну!

Хай панує мир і спокій навкруги,

Хай усі проблеми будуть до снаги,

Хай життя радіє, воля процвітає,

І Покровом Божа Матір всіх нас огортає!

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати та рідну Україну!

Хай мир панує завжди й спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

Спасибі тобі, друже, що зберіг

Любов у серці до свойого краю

Попри всі чвари… Та я точно знаю,

Що ти по-іншому б не зміг!

Для перемоги все зробить зумій

У цей важкий для України час!

Ти вистоїш за себе і за нас,

Спасибі тобі, друже, що живий!

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

Синочки кохані, сини-соколята!

Нехай переможною буде війна.

Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

І мати, що в цілому світі одна.

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