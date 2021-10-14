14 жовтня відзначається День захисника України. Багато з нас, звичайно ж, хочуть привітати з важливим державним святом близьких і друзів. А Новий канал у цьому допоможе! Привітання з Днем захисника України в прозі та привітання з Днем захисника України в віршах уже є на сайті. З безлічі варіантів вибирай той, який припав до душі найбільше, і доповнюй його візуально. Найкращі листівки і картинки, якими можна красиво і від усього серця привітати з Днем захисника України, – далі в матеріалі. Зберігай собі!

День захисника України – особливе свято. Воно відзначається 14 жовтня – в День святої Покрови Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. У 2014 році День захисника України був оголошений державним святом. Через рік Верховна Рада закріпила його як вихідний. Більше про історію свята – День захисника України – читай на сайті Нового каналу.

Листівки з Днем Захисника Україна 2021

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