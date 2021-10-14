Коли День захисника України 2021? Кого і коли варто вітати зі святом? Відповіді на ці запитання, а також історію Дня захисника України дізнайся в матеріалі

Коли День захисника України 2021

У 2014 році в нашій країні з’явилося нове свято – День захисника України. Його відзначають 14 жовтня. День обрано не випадково. Історично склалося, що ця дата є сакральною для українських козаків. 14 жовтня воїни відзначали християнське свято – Покрову пресвятої Богородиці, яка захищала їх в бою.

День захисника України є державним святом. А значить, вихідним днем. У 2021 році ця дата припадає на четвер.

Кого і коли варто вітати з Днем захисника України 2021?

З Днем захисника України прийнято вітати українських військових, воїнів АТО та українських ветеранів Другої Світової війни. Та це не лише чоловіче свято. Не варто забувати, що в рядах української армії служили і служать багато жінок.

День захисника України: історія свята

Офіційна назва свята – День захисника Україні.

Свято прийшло на зміну Дня захисника Вітчизни, яке святкували 23 лютого з часів Радянського Союзу. У 2014 році через збройний напад Росії на Україну на державному рівні відмовилися від застарілих символів та свят.

Для святкування Дня захисника України обрали нову дату – 14 жовтня. Керівник Інституту Української пам’яті того часу Володимир В’ятрович мотивував вибір дати 14 жовтня історичною традицією вшанування українського війська на Покрову. Також 14 жовтня традиційно відзначається як день створення Української повстанської армії — військово-політичної формації українського визвольного руху.

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