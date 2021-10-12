Любовний гороскоп на 2021 по знакам зодіаку

Рік Білого Металевого Бика обіцяє бути заможним і позитивним. Читали фінансовий гороскоп на 2021 рік? Давайте потроху видихати і будувати плани довші, ніж на два тижні. Пора дізнатися, що готують нам зірки в особистому плані. Читайте любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків Зодіаку прямо зараз. Спойлер – драми будуть, але не смертельні.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Просили, щоб у стосунках все стало, нарешті, зрозуміло? Будь ласка! Рік підкине вам ситуації, від яких лопнуть рожеві окуляри. Будьте готові дивуватися, захоплюватися, засмучуватися, закохуватися і дзвонити подружкам в сльозах. Не забудьте переглянути гардероб, адже побачення стануть частиною вашого життя в другій половині року. І пам’ятайте, що іноді люди бажають того, що їм зовсім не підходить. І вже після спілкування усвідомлюють, що своя людина – та, на кого і не подумаєш відразу.

Телець (21 квітня – 20 травня)

2021й рік допоможе зрозуміти Тельцям їхні справжні бажання. З’явиться час на саморозвиток, самоаналіз і експерименти на любовному фронті. Розбавте своє особисте життя новими фарбами: спробуйте щось нове, вийдіть із зони комфорту, але не на шкоду собі. Пам’ятайте, що часто ваша щира цікавість до партнера може докорінно змінити ситуацію. Додайте трохи особливої ​​атмосфери, азарту і спонтанності. І ваш партнер це оцінить по достоїнству.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Для Близнюків рік стане особливим. Представників цього знаку чекає доленосна зустріч. У їхньому житті з’явиться дуже близька людина: друга половинка або друг, на якого ви зможете покластися у складній особистій ситуації. Вітаємо заздалегідь 🙂

Не все буде йти гладко в особистому житті, але ці «випробування» виникнуть для того, щоб відносини в парі розвивалися. Іноді гострі кути варто не обходити. Обговоріть всі проблемні ситуації. Побачите, після розмови ви станете ще ближче як пара.

Рак (22 червня – 22 липня)

Для чуттєвих Раків 2021 рік буде суперемоційним. Любовні гойдалки почнуть літати з новою силою. Цього року відбудеться велика подія: шанси вступити в шлюб або народити дитину збільшаться, адже 2021й енергетично – це рік сім’ї.

Представники цього знака Зодіаку продовжать вити своє гніздечко і реалізовувати особисті плани. Загалом, займатися тим, що люблять найбільше.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Цілеспрямовані Леви вийдуть на полювання. Представники цього знаку почнуть підшукувати собі пару за допомогою соціальних мереж. Сильні і азартні, вони люблять фліртувати, знайомитися і … полювати. 2021 рік буде для них активним. Чи виникнуть відносини буде залежати тільки від рішення Левів. Адже часто грати їм набагато цікавіше, ніж щось будувати.

Ті, хто захоче сім’ю – зможе реалізувати своє бажання. Рік посприяє налагодженню міцних сімейних відносин. Навіть з близькими і рідними спілкування покращиться. Зміни не прийдуть самі по собі. Не забувайте, що іноді потрібно вставати з трону і приділяти увагу тим, хто вас любить.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Для Дів настане час Правди. Всі хитрощі, маніпуляції, зради і таємні листування стануть відомими. Очікуються великі розбори польотів. Але це тільки на руку представникам цього знаку Зодіаку. Нарешті, клубок інтриг розплутається, і ви зітхне на повні груди. Стосунки, які були тягарем, закінчаться, а щасливі пари стануть ще міцнішими. Якщо ви переживете гучне розлучення – не турбуйтеся. Адже Всесвіт приготував у подарунок зустріч з людиною, яка буде вас цінувати і любити. Будьте уважні!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Ваги почнуть генеральне прибирання у своєму житті. За дверима опиняться всі, хто виявляв неповагу, принижував їх, кричав, не цінував і не любив. Розмови на підвищених тонах, докори і пасивна агресія підуть з вашого життя, щоб надати місце повазі до себе, любові і щастю. Не шкодуйте про свої імпульсивні рішення. Цього року інтуїція проведе вас найскладнішими стежками до нового життя. Щасливого переродження 🙂

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам буде складно. 2021 стане для них роком особистісного зростання. А це означає, що представникам цього знаку Зодіаку потрібно буде частенько виходити зі своєї зони комфорту. Якщо ви не будете сприймати всі можливості, як перешкоди, то рік Білого Металевого Бика стане трампліном і в кар’єрі, і в коханні.

Не забувайте, що налагодити стосунки неможливо без діалогу. Друга половинка робить зауваження не для того, щоб образити, а щоб налагодити відносини. Візьміть свою емоційність під контроль і не ігноруйте бажання партнера.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Цього року життя не буде здаватися розміреним. Зустрічі, відрядження, побутові турботи … Але в цій метушні буде багато приємних цікавих знайомств. Природний шарм Стрільців притягне до них людей, які щиро ними зацікавляться. Рік буде наповнений романтикою, роботою і приємними переживаннями.

Але є одне «але» – занадто емоційні представника цього знака Зодіаку можуть зруйнувати стосунки своєю примхливістю та зайвим напором. Тримайте себе в руках, щоб не розбиратися з наслідками власної гарячої натури.

Козеріг (22 грудня – 21 січня)

Козероги будуть купатися в любові і турботі. Цього року їм варто мріяти по-крупному, адже є всі шанси реалізувати найзаповітніші бажання в особистому житті. Самотні знайдуть свою пару, а люди в стосунках визначатися, куди їм йти далі і як розвиватися разом.

Сім’я стане в 2021 опорою і натхненням. У першій половині року Козероги підставлять своє плече близьким людям, а в другій будуть активно працювати над реалізацією особистих планів. Не забувайте хоч трохи відпускати контроль, адже імпульсивні рішення приведуть до нових знайомств і відкриють нові грані довіри в парі.

Водолій (21 січня – 18 лютого)

Цього року ваше життя буде присвячене роботі. Але в гонитві за кар’єрним ростом і земними благами ви не забудете про себе. Романтичні стосунки хоч і відійдуть на другий план, але не зникнуть із життя повністю. Водоліїв без пари в 2021 році чекають короткі романи, побачення в різних містах і багато нових знайомств. А тих, хто у відносинах, – звичне життя в колі сім’ї. Щоб побут не погасив романтичну іскру, не забувайте влаштовувати сюрпризи одне для одного і радувати приємними дрібницями своїх коханих.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Рік Білого Металевого Бика, нарешті, дозволить Рибам відпочити від турбот і зайнятися собою. Представники цього знака Зодіаку звернуться до духовних практик і почнуть поліпшувати свою якість життя. А це означає, що очікується зміна ближнього кола спілкування. Не сумуйте за тим, що люди йдуть від вас. Адже на їх місце прийдуть ті, хто більше відповідають вашому теперішньому рівню. Через внутрішні трансформації можливі розриви шлюбів або тривалих відносин. Але ці зміни будуть тільки на користь.

Будьте відкриті до нового і нехай 2021 стане щасливим для всіх знаків Зодіаку!

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