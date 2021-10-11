Ідеї подарунків для дівчини, мами, подруги на 14 жовтня

День захисників і захисниць України – важливе свято для всієї країни. Адже саме в цей день ми як нація висловлюємо щиру подяку всім, хто захищає Україну і бореться за її цілісність, особливо в такі складні часи для країни, як зараз. Тому так хочеться привітати наших захисниць не лише словом, а й приємним презентом. Адже не варто забувати, що і жінки роблять великий внесок в оборону нашої чудової батьківщини. Що ж подарувати їм на 14 жовтня? Ми підготували для тебе варіанти хороших презентів, щоб порадувати твою захисницю України.

Що подарувати дівчині на 14 жовтня: гарний щоденник

Технології та нотатки в телефоні – це, звісно, добре, та ніщо не замінить приємного відчуття щоденника в руках. А його ведення, заповнення для багатьох дівчат справжній ритуал. Так приємно приділити час собі й розкласти свої плани, думки по поличках. Ще цікавіше, якщо ще й сам блокнот виглядає так привабливо, що хочеться повертатися до нього знову і знову! Якщо не знаєш точно, який саме щоденник сподобається конкретній дівчині, вибери однотонний дизайн. Такий варіант досить нейтральний і підійде майже кожній.

Що подарувати дівчині на 14 жовтня: сертифікат на СПА-день

Кожна дівчина хоче почуватися принцесою і відчути, як її кружляють! Повір, день у СПА-салоні – одне з найбільш пам’ятних вражень, яке може отримати представниця прекрасної статі. Масаж всього тіла, обгортання, олії, максі для обличчя та волосся, теплий чай і релакс біля басейну… І все це при тому, що ніхто не буде підганяти, можна сповільнитися на цілий день! Для сучасної жінки це дуже важливо, тим більше, для тієї, яка захищає нашу країну.

Що подарувати дівчині на 14 жовтня: набір шоколаду чи капкейків

Солодощі з тематичною прикрасою – завжди хороший подарунок. Це і виглядає привабливо, і можна поласувати з чаєм або кавою. Навіть ті, хто не дуже любить солодке, зрадіють такому подарунку, адже прикрасами можна помилуватися, а смаколиками поділитися з родиною та друзями.

Що подарувати дівчині на 14 жовтня: косметика

Якісна косметика – завжди радість для дівчини. Навіть якщо вона не користується нею часто, іноді все ж приємно змінити свій образ і додати трохи яскравості, свята. При цьому якісна косметика – не обов’язково за всі гроші світу. Dior, Channel, Maybelline, може, і добре, та на неї в багатьох буває алергія. До того ж, вона не екологічна і тестується на тваринах. Можна вибрати інші модні аналоги, такі як Pupa, NYX, Gosh, Inglot, Lumene та інші. Не лякайся, ціни у них приємні.

Що подарувати чоловіку на 14 жовтня

Що подарувати дівчині на 14 жовтня: сертифікат у магазин білизни

Білизна – річ доволі інтимна, тому її не подаруєш просто так, тим більше, коли не знаєш уподобань і розмірів дівчини. Однак красиву білизну люблять усе – і жінки, і чоловіки. Навіть під військовою формою може ховатися привабливий мереживний комплект. Тому такий сертифікат – відмінний подарунок, адже дівчина зможе піти й сама вибрати білизну.

Що подарувати дівчині на 14 жовтня: сертифікат на похід у ресторан або на дегустацію

Залежно від уподобань дівчини можна подарувати сертифікат в ресторан з незвичайною (грузинською, китайською) або ж більш класичною (українською, італійською) кухнею. А якщо дівчина не проти іноді випити келих вина, можна презентувати дегустацію вин, сирів або фондю. Такі подарунки зазвичай роблять на двох. А прекрасна, романтична вечеря в компанії друзів або близької людини точно запам’ятається надовго.

Що подарувати дівчині на 14 жовтня: заняття власними руками

Якщо тобі відомо, що дівчина дуже любить творити щось власноруч, то різні майстер-класи точно для неї! А варіантів безліч: майстер-клас з миловаріння, гончарної майстерності, живопису, розпису одягу, кулінарії – точно знайдеться цікавий варіант для кожної.

Насправді, варіантів ще дуже багато! Це і фотосесія, і політ у літаку, аксесуари, сумочки, прикраси, техніка, шопінг зі стилістом або туристична поїздка.

Все залежить від уподобань дівчини, наскільки добре ти її знаєш і, звісно ж, від бюджету, який можеш собі дозволити.

А, якщо на 14 жовтня, тобі потрібно зробити презент чоловіку, читай нашу добірку і ти дізнаєшся, що подарувати чоловікові на 14 жовтня.

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