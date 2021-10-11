День захисників та захисниць України – важливе свято для всієї країни. Адже саме у цей день ми як нація висловлюємо щиру вдячність усім, хто захищає Україну та бореться за її цілісність. Тому так хочеться привітати наших захисників не лише словом, а й приємним презентом. А, як завше люблять казати чоловіки, вони не знають, що їм хочеться отримати в подарунок. Що ж подарувати чоловіку на 14 жовтня? Ми підготували для тебе варіанти хороших презентів, аби порадувати твого захисника України.

Що подарувати чоловіку на 14 жовтня: безпровідні навушники

Давай чесно, хто не мріє отримати в подарунок безпровідні навушники? Вони справді полегшують життя. Не потрібно мучитися зі шнурами, які вічно ламаються або стають жертвами котячих зубів. До того ж, зараз у безпровідних навушників значно краща якість звуку. Твій захисник зможе слухати улюблені треки з крутішою передачею звуку, ніж раніше.

Що подарувати чоловіку на 14 жовтня: рюкзак для ноутбука

Хорошим подарунком до Дня захисників та захисниць України може стати і рюкзак для ноутбука. Це практична річ, яка завжди стане в нагоді. Зараз рюкзаки для ноутбуків почали робити з водонепроникної тканини з м’яким внутрішнім відсіком, що допомагає повністю убезпечити ноутбук від зовнішніх пошкоджень під час транспортування. Окрім того, в таких рюкзаках ще повно місця для інших речей, тому поміститься і судочок на роботу, і кросівки до спортзалу.

Що подарувати чоловіку на 14 жовтня: сертифікат на імітацію польоту за штурвалом літака

Кожен дорослий чоловік у душі справжня дитина, яка прагне нових вражень. А тому пропонуємо подарувати на 14 жовтня віртуальний політ на авіатренажері. Ваш захисник зможе відчути себе справжнім пілотом, понатискати на різні кнопочки, злетіти та посадити літак. Чи не мрія? Хоч політ віртуальний і відбувається лише на спеціальному авіасимуляторі, за процесом слідкуватиме спеціальний інструктор.

Що подарувати чоловіку на 14 жовтня: політ в аеротрубі

А для справжніх сміливців можна підготувати політ в аеротрубі, яка симулює вільне падіння. Цей варіант подарунка на 14 жовтня підійде для чоловіків, які замислюються про стрибок з парашутом, але ще не наважуються на нього, або ж для тих, хто боїться, але все ж хоче відчути кайф вільного падіння. На чоловіка вдягнуть спеціальний костюм, тренер розповість усі правила та буде страхувати у процесі «польоту», а твій захисник ловитиме кайф.

Що подарувати чоловіку на 14 жовтня: пробне тренування з боксу

Класним досвідом для будь-якого чоловіка стане тренування з боксу. Такий подарунок на 14 жовтня дозволить позбутися негативних емоцій, розрядитися, підтягнути тіло та, можливо, знайти для себе нове хобі. Адже бокс може бути не лише на рингу зі спаринг-партнером, а й у спортивному залі з тренером чи на груповому тренуванні зі спеціальними мішками.

Фото: IStock

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