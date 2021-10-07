Місячний календар стрижок на жовтень 2021 вже на сайті Нового каналу! Віриш ти в це чи ні, але дійсно є більш сприятливі енергетично дні для змінах у твоїй зовнішності. До того ж, оновити зачіску – завжди риємно для нас, для дівчат. Читай матеріал і дізнайся, коли фарбувати волосся, коли стригтися, а коли краще цього не робити – згідно з місячним календарем стрижок на жовтень 2021.

Місячний календар на жовтень 2021: коли стригти волосся

2, 3, 4, 11, 12, 17, 19, 20, 25, 29 жовтня 2021 – сприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем на жовтень 2021, саме в ці дати однозначно можна роботи зі своїм волосся все, що заманеться. Не бійся та експерементуй з довжиною, адже воно обов’язково відросте та ще й швидко.

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До слова, похід до перукаря у ці дати, якщо вірити місячному календарю стрижок на жовтень 2021 року, позитивно вплине не тільки на стан волосся, але й на твоє фінансове становище. Локони наситяться енергією і силою, а у тебе відкриються нові потоки грошового успіху. Більш докладні рекомендації щодо поліпшення матеріального стану шукай на сторінках Нового каналу, в матеріалі – фінансовий гороскоп на 2021 рік.

Місячний календар на жовтень 2021: коли не варто стригти волосся

1, 5, 8, 10, 14, 16, 21, 27 жовтня 2021 – несприятливі дні для стрижки волосся! Якщо вірити місячному календарю на жовтень 2021, похід до перукаря у ці дати не принесе користі волоссю. Ти можеш потрапити до мало досвідченного перукаря, який постриже твоє волосся не якісно. До того ж, якщо відрізати волосся в ці дні, вони будуть відростати довше, ніж зазвичай.

Звичайно ж, може трапиться так, що для походу до перукаря тобі підійдуть тільки ці дати. Не біда! Щоб уникнути неприємностей, тобі потрібно прискіпливо поставитися до вибору майстра та контролювати процес «від і до».

Місячний календар на жовтень 2021: коли фарбувати волосся

1, 2, 4, 9, 12, 13, 15, 28, 30 жовтня 2021 – сприятливі дні для фарбування волосся! У ці дати результат візиту до перукаря перевершить усі очікування. Кольори ляжуть рівно, фарба не зашкодить волоссю, воно навпаки почне виглядати свіжим та доглянутим!

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Зазначимо, що в нашому списку є особлива дата, яка володіє величезною енергетичною силою, – 9 жовтня. Зважившись на зміну іміджу в цей день, ти не тільки «прокачаєш» свій зовнішній вигляд, але й привернеш увагу Купідона. Нова зачіска подарує тобі впевненість у собі, що неможливо буде не помітити! Більше про те, у яких знаків Зодіаку є шанси зустріти кохання усього життя після походу до перукаря, читай на сторінках Нового каналу, в матеріалі – любовний гороскоп на 2021 рік.

Місячний календар на жовтень 2021: коли не варто фарбувати волосся

3, 7, 8, 10, 17, 24, 31 жовтня 2021 – несприятливі дні для фарбування волосся! Якщо місяць каже, що в ці дні краще волосся не чіпати, то так краще і роби. Адже фарбування в ці дні може тільки зашкодити волоссю, зробити його ламким та слабким.

Фото: IStock

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