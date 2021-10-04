Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021, любовний гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

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Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня для знака Овен говорить: якщо ти можеш про це мріяти, значить, і зробити це зможеш. До біса все! Бери й роби! Ще ніхто не досягав успіху, розвалившись на дивані та намотуючи соплі на кулак. Почни діяти – і побачиш, що для тебе немає нічого неможливого.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня для знака Телець говорить: все, через що ти проходиш, готує тебе до того, чого ти просив. Змушуй себе в ті моменти, коли нічого не хочеться. Зазвичай люди опускають руки в тоді, коли вони ближче всього до успіху, до реалізації заповітних бажань.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня для знака Близнюки говорить: зроби мрії сильнішими за свої страхи! Мрії – це голоси наших можливостей. Якщо по-справжньому чогось хочеш, шукай те, що допоможе тобі цього досягти. Не дарма кажуть, захочеш – знайдеш можливість, не захочеш – знайдеш сотні відмовок.

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Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня для знака Рак говорить: не можна досягти чого-небудь гідного, не докладаючи зусиль. Найскладніше – почати діяти. Решта залежить від наполегливості. Успіх не звалиться з неба. Ти не отримаєш все й відразу. Але старанність і цілеспрямованість обов’язково приведе тебе до мети.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня для знака Лев говорить: велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні. Жалю про минулі помилки та страх перед невідомістю майбутнього тільки відволікають тебе від життя. Забудь про все! Піклуйся про те, що відбувається тут і зараз.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня для знака Діва говорить: думай, як ти виглядаєш у своїх очах, а не в очах інших! Люди схильні засуджувати тих, кого не розумію. Тих, хто відрізняється. Слухай тільки своє серце, воно приведе тебе до успіху.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня для знака Терези говорить: секрет успіху – в постійності мети. Але пам’ятай, що ще ніхто не стає космонавтом випадково. Працюй старанніше, шукай нові нестандартні підходи до вирішення завдань, які не зупиняй саморозвиток ані на хвилину. Все вийде!

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня для знака Скорпіон говорить: інвестиції у себе – краще, у що ми можемо вкласти свій час, сили та гроші. Тільки той, хто не шкодує ресурсів на саморозвиток, досягає успіху. І в професійній, і в особистому житті. Подумай про це!

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня для знака Стрілець говорить: мовчання – найкраща відповідь на безглузді питання. Якщо виникають суперечки та конфлікти, намагайся їх загасити, не вплутуйся. Навколо багато людей, які хочуть твого падіння, і порушити твою внутрішню гармонію – їхня перша мета. Не дозволяй цього.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня для знака Козеріг говорить: ти здатна на все! Не смій сумніватися і не дозволяй іншим переконувати тебе в цьому. Доводь правоту, борись і відстоюй свої ідеї. І давай домовимося: з сьогоднішнього дня в твоєму словнику немає слова «неможливо».

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня для знака Водолій говорить: не сиди, склавши руки. Не заздри іншим, ліниво розвалившись на дивані. Ти здатна на все! Найскладніше – почати діяти. Решта залежить від наполегливості.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня для знака Риби говорить: ми самі вибираємо думки, які будують наше подальше життя. Тому тобі необхідно розкласти по поличках усе, що твориться в твоїй голові. Відкинь заздрість і осуд, впусти світло в душу – і буде тобі щастя!

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