12 концертів: календар подій 2021 року

Які заплановані на 2021-й масштабні заходи найбільше гріють вам душу? Концерти, вечірки, а може, фестивалі? В цьому матеріалі ми зібрали своєрідний календар найбажаніших івентів року.

Січень — концерт Олега Скрипки й НАОНІ

Одразу два різдвяних концерта від легенди українського року Олега Скрипки та Національного академічного оркестру народних інструментів (НАОНІ) чекає на киян і гостей столиці у 2021-му. Музиканти даруватимуть святкову магію 6 та 7 січня.

Виступ артиста з НАОНІ обіцяє бути особливим ще й тому, що фронтмен «ВВ» виділяє Різдво серед інших родинних свят. На думку Олега Скрипки, саме з Різдва починається рік і саме ці січневі дні сповнені дива. Музичні дива з різдвяною атмосферою й обіцяють показати музиканти.

Лютий — ТНМК Jazzy Deluxe

«Танкам» довелося двічі відкладати презентацію такої довгоочікуваної джазової програми. Врешті ми знаємо остаточну дату — 20 лютого.

ТНМК почали експериментувати із новим для себе музичним стилем у 2003 році. З того часу пісень, сплетених із джазу й хіп-хопу, ставало все більше: так на світ з’явилося масштабне шоу з новими треками та аранжуваннями, до яких доклав руку талановитий український джазмен Денніс Аду.

Березень — виступ PAIN

Колись гурт PAIN був лише хобі шведського музиканта Петера Тегтгрена. А сьогодні ці важковики — одна з найвпливовіших метал-груп у світі.

Ви точно знаєте їхній суперхіт та свого часу один із найбільш популярних рінгтонів Shut Your Mouth. Однак за плечима гурту ще безліч гучних бенгерів, зокрема End of the Line, Same Old Song, Suicide Machine, Dirty Woman та Zombie Slam. І шведські металісти обов’язково зіграють їх 13 березня в столичному клубі ATLAS.

Квітень — концерт Sonata Arctica. Відмінено

Серед їхніх творчих досягнень: контракти з впливовими лейблами, верхівки чартів, підкорення США, Японії, Китаю, Австралії й Канади, тури разом з Nightwish, Iron Maiden, Gamma Ray, Stratovarius, Rhapsody, Epica, Dragon Force і участь у провідних метал-фестах світу. Фінські пауер-металісти Sonata Arctica мали 7 квітня запалити у Києві. Та екстрений локдаун з 5 по 16 квітня у столиці відмінив цю подію.

Травень — концерт Noize MC

Його обожнюють за гостросоціальну лірику, зухвалість та справжність. Він завжди щирий перед собою та публікою.

Іван Алєксєєв та компанія везуть до української столиці особливу програму «В Киеве классно». 14 травня він зафрістайлить та зіграє свої знамениті композиції «Выдыхай», «Мое море», «На Марсе классно», а також нові пісні, які вже стали улюбленими у прихильників.

Червень — виступ KATATONIA

Цей знаменитий гурт із майже тридцятирічною історією розпочинав із дет-дум-металу, а пізніше пом’якшив звучання й зупинився на чистому вокалі без традиційного гроулінгу. Першого літнього дня в Києві гримітиме концерт легендарних шведів KATATONIA. І такий концерт точно не варто пропускати.

Липень — Atlas Weekend 2021

Одна з найграндіозніших подій 2021 року — музичний фестиваль Atlas Weekend — пройде із 6 до 11 липня на території ВДНГ. Кого з закордонних зірок ми почуємо цього разу? A$AP Rocky, Twenty One Pilots, alt-J, Within Temptation, Yungblud, Metronomy та багато інших. Ба більше — організатори запевняють, що лайнап ще буде поповнюватися новими іменами.

Серпень — масштабний концерт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

31 серпня 2021 року рокери БЕZ ОБМЕЖЕНЬ запрошують усіх на масштабний концерт в КВЦ «Парковый». Найромантичніший і найбільш гастролюючий гурт України завершить концертне літо перед підготовкою до масштабного виступу на НСК «Олімпійський» у 2022 році!

Вересень — Comic Con Ukraine 2021

Наймасштабніший фестиваль коміксів та косплею в Comic Con Ukraine — одна з центральних розважальних подій наступного року. 2021 року він пройде 4 та 5 вересня.

Якщо ви поціновувач коміксів, відеоігор, телесеріалів та інших елементів поп-культури, вам неодмінно сюди. Адже на Comic Con Ukraine: зустрічі з голлівудськими знаменитостями, феєричне косплей-шоу, виставка коміксів, зона відеоігор, змагання, турніри, фотозони й ще безліч усього цікавого й захоплюючого.

Жовтень — презентація платівки Asaf Avidan

Володар неповторного тенор‑альтіно, один із найвідоміших ізраїльських артистів Асаф Авідан виступить у Києві 15 жовтня. Він представить українським прихильникам сьому за рахунком платівку Anagnorisis.

Колишній мультиплікатор, він устиг зібрати гурт The Mojos, виступити на одній сцені з кумиром Робертом Плантом і розпочати успішну сольну кар’єру. Сьома платівка стала для артиста особливою: він уперше не спішив із її записом, а вирішив дати час і свободу своїм пісням.

Листопад — концерт The Neighbourhood

Автори суперхіта Sweater Weather й невтомні експериментатори The Neighbourhood 13 листопада дадуть великий концерт у київському Палаці спорту. Хлопцям не до вподоби, коли їх називають «гуртом однієї пісні». Після Sweater Weather музиканти вже випустили багато різнопланового та концептуального матеріалу й не збираються зупинятися на досягнутому.

Грудень — різдвяне музичне дійство від Tarja Turunen

11 грудня фінська королева металу Тар’я Турунен обіцяє привезти до Києва неповторну атмосферу європейського Різдва. Цього вечора співачка виконає для містян та гостей столиці традиційні фінські і всесвітньо відомі різдвяні пісні під акомпанемент рояля, віолончелі та гітари. Звісно, без хітів самої виконавиці теж не обійдеться.

