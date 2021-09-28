Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

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Гороскоп на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Створи шедевр із сьогодні. Цього тижня тобі варто багато відпочивати та спробувати справжній екстрим. Не бійся. Зважуйся спробувати те, що раніше обходила десятою дорогою. Махни в гори й займися скелелазінням, наприклад.

Гороскоп на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Цього тижня зірки допомагатимуть тобі в усьому! У стосунках настане довгоочікувана стабільність, ви з партнером почнете розуміти одне одного без слів. Успіхи чекають тебе і на професійному полі: схоже, скоро ти отримаєш непогане підвищення в зарплатні!

Гороскоп на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Іди так далеко, як можеш бачити. І ти побачиш ще далі. І пам’ятай: чим важчий підйом, тим красивіший краєвид. Це правило діє не тільки в подорожах, а й в досягненні будь-яких цілей. Якщо складно, не думай опускати руки. Успіх поруч!

Гороскоп на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня: Рак (22 червня – 22 липня)

Впевнено йди до своїх мрій. Живи тим життям, про яке мріяв. Хочеш кар’єрного злету – працюй більше, дізнавайся нове, шукай нестандартні підходи до вирішення завдань. І ти станеш незамінним.

Гороскоп на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Цього тижня у тебе з’явиться шанс відправитися в невелику подорож за кордон. Швидше за все, це буде коротка поїздка, але запам’ятається вона надовго. Емоції і враження від побаченого ще довго підживлюватимуть твій настрій після повернення додому.

Гороскоп на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Весь тиждень тебе переслідуватиме удача! Кожен новий проект, кожна ідея і задумка закінчуватимуться запаморочливим успіхом. Лови фортуну за хвіст! Не лінуйся, не відкладай роботу на потім. Хто знає, чи будеш ти таким же щасливчиком наступного тижня.

Гороскоп на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Перестань нервувати через дрібниці, не давай негативним емоціям заволодіти тобою, підживлюйся лише позитивними думками. Пам’ятай: найкращі речі в житті є безкоштовними – обійми, усмішки, друзі, поцілунки, сім’я!

Гороскоп на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Роби сьогодні те, за що «майбутній ти» буде тобі вдячна. Якщо не зараз, то коли? Не відкладай свої мрії на потім, не годуй саму себе «сніданками». Через 10 років ти пошкодуєш, що не наважилася розпочати раніше.

Гороскоп на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Ти повинна вірити в себе навіть тоді, коли в тобі сумнівається весь світ. І це не пусті слова! Чому в твій проект повинні вірити колеги та начальники, якщо ти в ньому не впевнена? Задумайся!

Гороскоп на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Кожна хвилина в житті – це шанс все змінити. Піднімай свою ледачу дупу з дивану та починай щось робити! Період нудьги в твоєму житті занадто затягнувся. Якщо не виправиш ситуацію зараз, наслідки будуть плачевними.

Гороскоп на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Якщо життя – зебра, вітаю – у тебе біла смуга. Твій авторитет і заробіток можуть раптово злетіти вгору. Але працюй і не ідеалізуй, тому що безкоштовний сир сам знаєш де.

Гороскоп на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Цього тижня будь готова до того, що начальство викличе тебе «на килим» на серйозну розмову. Не бійся, тема бесіди тобі сподобається! Підвищення зарплати або нова посада – гарантовані.

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