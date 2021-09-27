Коли бабине літо 2021 Україні? Це питання в зв’язку з різким похолоданням все частіше турбує українців. Чи буде бабине літо в Україні в 2021 році, читай в матеріалі Нового каналу

Що таке бабине літо?

Коли теплі літні дні добігають кінця і приходять перші похолодання, багато хто починає шукати відповіді на запитання: «А чи буде бабине літо? Кого воно настане?» Що ж люди вкладають у це поняття? Невже існує не чотири (як ми всі знаємо), а п’ять пір року? Насправді, ні. Пір року, як і раніше, чотири: зима, весна, літо та осінь. А так зване бабине літо – це термін, який означає тривалий період теплої сухої погоди наприкінці вересня – на початку жовтня. Воно настає після значного похолодання, і може навіть супроводжуватися повторним цвітінням деяких рослин.

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Коли бабине літо 2021 Україні?

Що ж, в термінології ми розібралися. Час дізнатися, чи буде бабине літо в Україні в 2021 році, і коли воно настане. За даними метеорологів, осінь все ж порадує нас тривалим потеплінням. Так, бабине літо 2021 Україні настане у другій половині жовтня – приблизно з 6 по 18 число.

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За прогнозами, жовтень почнеться з холодних дощів, але до середини місяця температура повітря підніметься до +20. Найтеплішим днем ​​виявиться 14 жовтня – свято Покрови Богородиці.

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