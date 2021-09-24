Коли улюблений перстеник і сережки тьмяніють, є можливість відновити їх «товарний» вигляд. Потьмяніле срібло і золото лише сигнал до того, що ви давно не чистили улюблені прикраси і їх час прийшов! Вам зовсім не обов’язково шукати фахівців і майстерні, почистити золото срібло самостійно в домашніх умовах дуже легко. Ми зібрали кілька корисних порад і рекомендацій, як це зробити.

Сода

Сода – ідеальний м’який засіб для очищення прикрас зі срібла та золота. Вона точно не подряпає коштовність, що дуже важливо в цьому випадку!

Як почистити прикраси за допомогою соди:

Змішайте невелику кількість соди з теплою водою, щоб вийшла однорідна пастоподібна суміш. Опустіть в неї прикрасу, і злегка потріть її пальцями. Ополосніть коштовність під проточною водою і витріть бавовняною ганчірочкою.

Зубна паста

Так само почистити прикраси з золота і срібла можна звичайною зубною пастою або зубним порошком.

Для цього найкраще використовувати зубну щітку з м’якими щетинками, вона максимально ніжно очистить поверхню прикраси і камінь.

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Як очистити прикрасу за допомогою зубної пасти:

Нанесіть трохи пасти на вологу щітку і акуратно почистіть прикрасу. Потім промийте її під проточною водою і витріть насухо чистою бавовняною тканиною.

Якщо ж ні за допомогою соди, ні зубної пасти ваше прикраса не стало блищати, значить, пора братися за «важку артилерію».

Миючий засіб для посуду

Так-так, саме він допоможе вам впоратися з серйознішими пошкодженнями і забрудненнями.

Як очистити срібло і золото миючим засобом:

Вилийте трохи засобу в невелику миску і додайте столову ложку теплої води. Озбройтеся м’якою зубною щіткою і опустіть її разом з каблучкою в засіб: чистити потрібно безпосередньо зануривши прикрасу в миючу суміш.

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Якщо ви бачите, що ваша прикраса забруднилася досить сильно, залиште її на півгодини в мильному розчині, і тільки потім приступайте до чищення.

Промийте прикрасу теплою водою і витріть бавовняною тканиною.

Ось і всі секрети! Впевнені, ви будете здивовані, побачивши, як улюблена каблучка засяє яскравіше, ніж при покупці.

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