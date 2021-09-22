Як відростити брови? Цим запитанням хоча б раз у житті задавалася кожна дівчина, яка, піддавшись спокусі спробувати вищипати брови самостійно, стоншувала їх у справжні ниточки. Мода на брови мінялася десятиліттями і досі продовжує змінюватися. Колись еталоном вважалися тонкі дужки, які зараз виглядають просто не доречно та вульгарно. Тепер же ідеальні брови – це природна максимальна ширина та густота. А тому тема того, як можна відростити брови, набрала актуальності. Давай же розберемося, як саме та за скільки часу можна відростити класні брови.

Чому брови ростуть повільно: причини

Перш за все, важливо зрозуміти, що відростити густі та широкі брови вдасться не кожній дівчині. Все залежить від генетики, стану волосяних цибулин та багатьох інших факторів, у яких ми зараз будемо розбиратися. Найпоширенішими причинами того, що брови ростуть повільно, можуть бути наступні фактори:

– генетика. У представниць східних народів брови завжди були своєрідною гордістю. Вони завжди були дуже густими, чорними та товстими. А ось дівчатам європейського типажу, особливо світловолосим, пощастило менше.

– неправильний догляд. Більшість не знають, що за бровами теж потрібно доглядати. Їх потрібно зволожувати спеціальними оліями, концентратами та масками. Особливого догляду брови потребують після фарбування та ламінування, адже, ці процедури висушують волосся.

– перманентний макіяж та татуаж. Після таких б’юті-процедур є шанс взагалі залишитися без брів. Механічне пошкодження шкіри голкою погано впливає на волосяні цибулини.

– погане харчування та дегідратація. Ці два фактори впливають на все у нашому організми, тому й не дивно, що для росту брів потрібно харчуватися збалансовано та випивати денну норму води.

Як можна відростити брови після перевищипування

Перш за все, відклади пінцет у довгий ящик. Перестань самостійно займатися своїми бровами та довірся майстру, який виведе хорошу форму брів. Аби брови добре заросли, не робіть корекцію 2-3 місяці. Лише після такого періоду можна спробувати вивести нову форму. Така тривала перерва у корекції брів покаже потенціал твоїх волосяних фолікулів та стане зрозуміло, яку форму можна зробити.

Радимо щодня виділяти по п’ять хвилин на розчісування брів спеціальної щіточкою. Це покращить кровообіг у шкірі, що прискорить ріст брів. Також не забувайте, що шкіра під бровами потребує догляду, тому скрабуйте її раз на тиждень м’яким скрабом.

Як відростити брови після татуажу: практичні поради

На початку нульових особливо популярною була процедура татуювання брів. Тоді це здавалося найкращим варіантом для світловолосих дівчат та тих, хто не хотів кожного дня малювати брови косметикою. Але ж ніхто не задумувався, як таке «спасіння» впливає на самі волоски брів.

Якщо ти хочеш відростити брови після татуажу, потрібно зважитися на ще одну процедуру – напівперманентне відновлення брів. Фактично, тобі доведеться втирати спеціальний крем у шкіру під бровами. Також допоміжними засобами можуть стати різні сироватки та поживні масла, особливо ті, у складі яких є вітаміни В5 і В7.

Як відростити брови: засоби для росту брів

Одним з найпоширеніших способів відрощування брів є використання олій. Найефективнішим для росту брів вважається касторова олія. У ній міститься велика кількість жирних кислот і вітамінів, які добре впливають на волосяні цибулини. Подібним за властивостями вважають і реп’яхову олію. Також для відрощування брів використовують оливкову та кокосову олію. Вони добре зволожують волосся та роблять їх еластичними – це зменшує ламкість волосків. Усі олії краще наносити на ніч, а зранку їъ потрібно ретельно змити. Для кращого ефекту можна змінювати олії щотижня.

Серед дієвих засобів для відрощування брів виділяють також:

– вазилін. Його структура дозволяє зберегти вологу всередині волосинок.

– цибулевий сік. У цибульному соку є багато корисних речовин: мінерали, сірка, селен та ін. З ним волосся стануть здоровішими і густішими. Цибулевий сік краще наносити на шкіру ватним диском і тримати всього півгодини. Змивати його краще лимонним соком, щоб нейтралізувати запах.

– алое вера. Вичавіть сік з листочка алое і втирайте його в шкіру. Його можна застосовувати кілька разів за день.

Відростити брови можна ще за допомогою косметичних засобів. Вони поділяють на гормональні та негормональні. Перші можна застосовувати лише за призначенням лікаря. Вони дають хороший ефект, але можуть впливати на загальний гормональний фон. Тому краще використовувати негормональні косметичні засоби, щоб відростити брови. Звертайте увагу на склад продукту, щоб він був максимально натуральним. Якби не було, а ефект від використання косметичних засобів для росту брів можна буде помітити не раніше, ніж через чотири місяці.

Фото: IStock

Читай також:

ТРИДІНГ: Як вискубувати брови за допомогою звичайної нитки

Брови 2021: що нового?