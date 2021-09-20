Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня 2021 для всіх знаків зодіаку

Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

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Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Як добре, що не потрібно чекати ні хвилини, щоб почати робити світ кращим. Повторюй собі цю фразу щоранку! Ти створена, щоб творити добро, освітлювати шлях іншим. Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня для знака Овен говорить: прийми своє призначення – і станеш найщасливішою!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Краще бути впевненою в хорошому результаті, ніж сподіватися на чудовий. Завжди й в усьому викладайся на 100%, не лінуйся, не перекладай відповідальність на інших. Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня для знака Телець говорить: якщо хочеш зробити справу добре, зроби її сама. Успіх поруч!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня для знака Близнюки говорить: ти здатна на все! Не смій сумніватися і не дозволяй іншим переконувати тебе в цьому. Доводь правоту, борись і відстоюй свої ідеї. І давай домовимось: із сьогоднішнього дня в твоєму словнику немає слова «неможливо».

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня: Рак (22 червня – 22 липня)

Кожен фініш – це, по суті, старт. Не опускай руки після невдач, тому що вони відкривають тобі нові двері. Пам’ятай: поки інші святкують перемогу, ти працюєш і стаєш кращою. Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня для знака Рак говорить: продовжуй боротися – і тебе ніхто не зможе обігнати.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Те, що ти шукаєш, шукає тебе також. Тому продовжуй рухатися вперед, боротися за своє щастя, відстоювати свої мрії. Тільки тоді до тебе прийде успіх. Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня для знака Лев говорить: скільки кроків назустріч щастю ти зробиш, стільки кроків і воно зробить назустріч тобі.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня для знака Діва говорить: мовчання – найкращий відповідь на безглузді питання. Якщо виникають суперечки та конфлікти, намагайся їх загасити, не вплутуйся. Навколо багато людей, які хочуть твого падіння, і порушити твою внутрішню гармонію – їхня перша мета. Не дозволяй цього.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Чудеса там, де в них вірять. Успіх там, де його заслуговують. Банально, але факт: наші думки впливають на перебіг життя. Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня для знака Терези говорить: перестань дозволяти негативу огортати твою душу, пусти світло в своє серце – і щастя тебе знайде.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Змушуй себе в ті моменти, коли нічого не хочеться. Чому? Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня для знака Скорпіон говорить: зазвичай люди опускають руки в ті моменти, коли вони найближче до успіху, до реалізації заповітних бажань. Переведи дух і продовжуй боротися далі – ти зможеш усе!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня для знака Стрілець говорить: успіх – це коли 9 разів впав і 10 разів піднявся. Олімпійськими чемпіонами не народжуються, ними стають. І процес цей не з легких – травми, біль, сльози… Бери приклад з найкращих. Боляче? Терпи! Так загартовується характер.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Найскладніше – почати діяти. Решта залежить від наполегливості. Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня для знака Козеріг говорить: не важливо, як повільно ти просувається, головне, що ти не зупиняєшся. Успіх не звалиться з неба. Ти не отримаєш все й відразу. Але старанність і цілеспрямованість обов’язково приведе тебе до мети.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня для знака Водолій говорить: мрії – це голоси наших можливостей. Якщо по-справжньому чогось хочеш, шукай те, що допоможе тобі цього досягти. Не дарма кажуть, захочеш – знайдеш можливість, не захочеш – знайдеш сотні відмовок.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Нічим зайнятися – займися собою. Проте думай, як ти виглядаєш саме в своїх очах, а не в очах інших. Люди схильні засуджувати тих, кого не розумію. Тих, хто відрізняється. Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня для знака Риби говорить: слухай тільки своє серце, воно приведе тебе до успіху.

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