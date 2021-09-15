Навчись сортувати сміття: «Україна без сміття» випустила онлайн-гру, яка тобі допоможе

«Україна без сміття» разом із компанією Pernod Ricard Ukraine розробили безкоштовну онлайн екогру «Trash Hunter». Це перший подібний освітній діджитал-проєкт в Україні, який навчає сортуванню й відповідальному споживанню. Над втіленням гри працювалa креативна агенція VERTIGO.

Україна у 2019 році опинилася серед країн із найбільшою кількістю відходів на душу населення. Близько 15 млн тонн сміття щороку опиняється на наших сміттєзвалищах, і це тільки за офіційними даними. Сортування й відповідальне споживання — вихід із цієї сміттєвої кризи. Наразі тільки 5% із усіх твердих побутових відходів потрапляють на переробку. А це означає, що решту цінних вторресурсів ми просто не використовуємо на благо.

«Trash Hunter» — онлайн-гра, що доводить: сортування — не таке вже і складне, як здається. Гру можна розглядати як інтерактивний онлайн-посібник із сортування, де стисло й цікаво подано основну інформацію про повсякденні предмети, які стаючи відходами, все ще корисні для використання.



– Хочемо, щоб наша гра стала першою онлайн грою в Україні, в яку можна погратися на уроках. Адже це сучасний, інтерактивний і якісний діджитал-продукт для формальної і неформальної освіти, – розповіла Євгенія Аратовська, голова УБС.

Гра пропонує користувачу перетворитися на космічного екорейнджера і врятувати галактику від сміттєвої загрози. Щоб пройти всі місії, треба познайомитися із 29 сміттємонстрами і 6 їхніми біг-босами. Нагодувати кожного правильним раціоном — пакованнями, щоб не провалити рятівну місію. Коробася, Куляка, Пінопля, Склотарик — кожен монстр має власну історію.

Уся інформація про сортування та відповідальне споживання подана у форматі сторітелінгу, щоб кожна ігрова сесія була як реалістичний сюжет. Перевірити свої знання можна у фінальній місії, коли гравцю потрібно із загальної купи сміття жбурнути свайпом у горлянку сміттємонстра підходяще паковання із запропонованих.

– Цією онлайн-грою ми підтримали актуальні тенденції в освіті, що полягають у гейміфікації навчального процесу. Через гру легше залучати аудиторію до такої вкрай важливої теми для України — сортування відходів, і популяризувати цю культурну звичку, – поділився Антон Єлісєєв, керівник програм сталого розвитку та відповідальності Pernod Ricard Ukraine.

Над концепцією, віжуалом, механікою та UX/UI дизайном працювала креативна агенція VERTIGO. За їхнім задумом, вигляд кожного сміттємонстрика і його ім’я асоціюється із певною групою відходів, яку приймають на станції сортування. Так гравцю цікавіше й легше запам’ятовувати інформацію.

– Це суперцікавий проєкт з погляду соціальної відповідальності, механіки та втілення. Завдяки простій ігровій формі легко засвоювати інформацію про сортування сміття. Саме так ненав’язливо і формуються нові екологічні звички, – розповіла Маріанна Мурашко, креативна директорка агенції VERTIGO.

Фото – iStock, Україна без сміття

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