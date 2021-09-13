Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

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Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня для знака Овен говорить: стався до інших так, як хотів би, щоб ставилися до тебе, – і ти не пошкодуєш.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Дій стрімко, але без нервів. Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня для знака Телець говорить: навіть якщо ситуація швидко почне змінюватися і потребуватиме зухвалих рішень.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Не відкладай на завтра те, що можна відкласти на післязавтра. Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня для знака Близнюки говорить: якщо є можливість розслабитися, варто цією можливістю скористатися!

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня для знака Рак говорить: користуйся щасливими шансами долі, тримай руку на пульсі подій. І зможеш витягти для себе чимало користі.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня для знака Лев говорить: найближчим часом ти зможеш правильно організувати свій час: другорядні справи відкладуться в сторону, а важливі – спокійно вирішуватимуться протягом тижня.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Не приховуй своїх достоїнств, навпаки – виставляй їх напоказ. Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня для знака Діва говорить: покажи оточуючим, що ти вмієш і чого коштуєш. Це всіх порадує, а тебе приємно здивує результат.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

На тебе чекає успіх у всьому, що пов’язано з підвищенням професійного рівня і новими горизонтами. Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня для знака Терези говорить: добре було б зайнятися навчанням, завести нове хобі, піти на курси або просто відвідати місця, де ще не бувала.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Цього тижня комунікативні таланти Скорпіона будуть на висоті. Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня для знака Скорпіон говорить: провести складні переговори, відстояти свою точку зору, завести нові знайомства – все це тобі вдаватиметься легко.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня для знака Стрілець говорить: зірки наділять Стрільців такими якостями, як енергійність, гострий розум і, головне, швидкість – завдяки їм, ти будеш здатна побити всі рекорди.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня для знака Козеріг говорить: найближчий час підходить для будь-яких амбітних задумів Козерогів, вийде «розрулити» найскладніші питання. А потім з повним правом насолоджуватися подивом на обличчях оточуючих.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Кажуть, що гроші не пахнуть, проте Водолії будуть буквально нюхом відчувати їхнє наближення. Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня для знака Водолій говорить: вони зуміють використати найменший шанс для поповнення свого гаманця.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня для знака Риби говорить: успіх поруч, тому якщо цього тижня на твоєму шляху будуть перешкоди, постарайся не дати їм можливості збити тебе з обраного напрямку.

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