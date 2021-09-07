Вихідні у вересні 2021: чи будуть додаткові вихідні
Вересень 2021 року не зможе порадувати українців додатковими вихідними. Справа у тому, що в Україні у вересні немає державних свят, які передбачають додаткові вихідні. А тому українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю. Таким чином у вересні 2021 року можна розраховувати лише на 8 вихідних.
Всього у вересні 30 днів, з яких 22 робочих і 8 вихідних. Вихідні у вересні 2021 року припадають на 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
Навіть якщо додаткових вихідних серез офіційні державні свята очікувати не доведеться, але все ж відсвяткувати можна кілька хороших днів.
Календар святкових днів вересня
1 вересня — День знань
2 вересня — День підприємця
8 вересня — Міжнародний день солідарності журналістів
9 вересня — День тестувальника
15 вересня — День фармацевтичного працівника
19 вересня — День HR-менеджера
27 вересня — День туризму
30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек
Фото: IStock
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