Книги для саморозвитку: топ-5 бестселерів

Всі ми зараз кудись біжимо, намагаємось встигнути все на світі. Дивимось на красиві картинки в соцмережах, як хтось запускає новий курс-інтенсив типу «Як стати кращою версією себе» або «Заробляти мільйони – легко». Якийсь наш знайомив вже купив собі третю машину чи другу квартиру, а ти наче теж багато працюєш, заробляєш, але якось горами діамантів не обсипаний. І від цього настрій погіршується, складається враження, що ти не встигаєш. Так, давай зупинимось з тобою на хвилину, в кожного своє життя, свій темп, свої методи. Не завжди картинка така ж сама, як і реальність. А як стати кращою версією себе? Можна почати з цікавих книжок, повір, інформації над якою варто подумати там безліч. Ми зібрати для тебе топ-5 книг бестселерів, які допоможуть трохи краще зрозуміти себе, інших та отримати нові корисні знання.

«Мистецтво спокою», Піко Айер

Почнемо з тобою з найголовнішого, що є в кожного з нас – з самих себе. Поки ти не знайдеш спокій в середині себе, поки не навчишся бути щасливою наодинці з собою, весь інший світ навряд принесе тобі щастя. Коли в тебе погані часи, як часто ти думала: «От якби зараз були зайві гроші, я б як рванула кудись на Балі, а потім в Індію, а потім в Італію, а потім на острови! Там би я точно розібралась би з собою». Але ж від себе не втечеш. Автор цієї книги, відомий тревел-журналіст і письменник, об’їздив весь світ і зрозумів, що з нього вистачить подорожей «по горизонталі»: тепер він запрошує нас в найважливіше подорож в життя – подорож в глибини нашого власного «я». (Легко йому говорити, він вже все бачив, скажеш ти. Але давай спробуєм.) Нашими гідами на цьому маршруті стануть знаменитий бард Леонард Коен, духовний лідер буддистів Далай-лама XIV, американська поетеса Емілі Дікінсон і інші великі мандрівники. Незамінна книга для тих, хто хоче відправитися далеко-далеко … не рушивши з місця і не витративши ні копійки.

«Магія ранку», Хел Єлрод

А ти любиш поспати довше чи встати раніше і зробити всі справи? От наша редакція за цим принципом ділиться приблизно навпіл. Але біоритми людини здатні змінюватись, тому якщо два роки назад ти міг спати до 12 дня, то сьогодні ти міг різко почати прокидатись о 8. Проте, якщо вставати рано ти не любиш, то можеш запитати, а який в цьому сенс? Нащо так рано вставати з ліжка? Деякі книги змінюють наше ставлення до життя. І лише рідкісні з них змінюють наш спосіб життя і поведінку. Книга Хела Елрод робить і те, і інше – і швидше, ніж ти можеш собі уявити. З неї ти дізнаєшся, як перша година після пробудження визначає успіх всього дня і допомагає розкрити свій потенціал. «Ця книга для всіх, хто хоче змінити життя, почавши з малого – з першого ранкового години», – так її описують в книжкових магазинах. Ніхто не каже, що після цієї книги ти почнеш вставати рано щодня, але давай спробуєм полюбити ранок?

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«Сила інтровертів», Сьюзен Кейн

Яку людину суспільство 21 століття (і не тільки) вважає ідеальною? Веселу, наполегливу, енергійну, комунікабельну та легку на підйом – звісно. Цей образ підтримувався і підтримується десятиліттями та століттями. Але що робити, якщо від природи ти позбавлена цих рис, проте сповнена ентузіазму та амбіцій? Ця книга буде особливо цікавою саме для тебе. У книзі «Сила інтровертів» Сьюзен Кейн розповідає, як можна використати сильні сторони інтровертів, та надихне численними історіями та дослідженнями, де саме інтроверсія стала ключем до успіху. І найголовніше – бути інтровертом – нормально.

«Перемикайся. Стань тим, ким хочеш бути», Маршалл Ґолдсміт

Банальне запитання, але чи уявляла ти колись себе ідеальну? А що зробила для того, щоб такою стати? Знайоме відчуття, коли берешся за важливу роботу, навчання, проте постійно щось відволікає? Особливо, це може стосуватись тих, хто працює на фрілансі або віддалено. «Можливо, ви хотіли присвятити час рідним або прочитати фахову книжку, але вже півтори години граєте в ігри на смартфоні. Давно мріяли схуднути, але не можете встояти перед запахом тістечок», – говорить автор книги. Середовище постійно відволікає нас від мети так званими тригерами ароматами, ґаджетами та іншими дрібницями. Як перемкнутися зі спокуси на бажану дію, а потім перетворити це в звичку, розповість автор книжки Маршалл Ґолдсміт.

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«П’ять мов кохання», Гері Чепмен

Перейдем тепер до кохання? Ніщо так не сприяє зростанню почуття власної гідності та гармонії, як уміння любити і бути коханим. Навіть якщо ви розведені або взагалі ніколи не вступали в шлюб, ваша потреба в любові нікуди не зникає. Ця книга допоможе тобі навчитися приймати і віддавати любов. У перших двох розділах йдеться про те, що ж являють собою безшлюбні люди і чому любов так важлива для побудови успішних взаємин. З 3-го по 7-й розділ ти ознайомишся з п’ятьма мовами кохання. У 8-му розділі ти навчишся визначати свою основну мову любові і розпізнавати її в інших. Дійсно, з цими знаннями твоє розуміння відносин, іншої людини та себе зміниться. Вже читала цю книгу? Вона, як енциклопедія у світі кохання – до неї можна повертатись знову і знову.

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