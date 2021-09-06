Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

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Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Правило найдостойніших – творити добро та не конфліктувати. Запам’ятай це та повторюй собі як мантру. Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня для знака Овен говорить: найближчим часом тебе спробують вивести з себе. Контролюй емоції. І все буде добре!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Вчися вибирати свої думки, як вибираєш у шафі одяг кожного дня. Адже наш успіх безпосередньо залежить від того, що у нас в голові. Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня для знака Телець говорить: тільки ти можеш змінити своє життя!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

В одній годині кохання – ціле життя. Приділи цей час коханій людині! Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня для знака Близнюки говорить: твої стосунки можуть опинитися під загрозою через твою зайнятість. Але ти ще можеш все виправити!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня: Рак (22 червня – 22 липня)

Запам’ятай! Цей день обміну та поверненню не підлягає! Не витрачай час даремно, не відкладай на завтра важливі справи. Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня для знака Рак говорить: зроби все сьогодні – й уже завтра побачиш крутий результат!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Перемагай себе кожного дня! Ще ніхто не ставав лауреатом Нобелівської премії або Олімпійським чемпіоном, лежачи на дивані. Дій! Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня для знака Лев говорить: ти здатна навіть на неможливе!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Не існує невдач – тільки досвід і твої реакції. Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня для знака Діва говорить: якщо почнеш сприймати провали, як життєві уроки, тобі буде легше вставати та продовжувати боротьбу. Обов’язково спробуй!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Натхнення приходить від щоденної роботи. Здається, що виходу немає? Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня для знака Терези говорить: підіймайся і роби. Рішення не з’явиться, якщо розвалишся на дивані, й намотуватимеш соплі на кулак.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня для знака Скорпіон говорить: ти сама повинна стати тими змінами, які хочеш бачити в цьому світі. Спробуй! Ти здивуєшся, скільки добра отримаєш від Всесвіту. Він щедрий, коли бачить віддачу!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Успіх приходить тільки до тих, хто сміє намагатися. Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня для знака Стрілець говорить: ті, хто ризикують, іноді набивають шишки, але ті, хто не ризикують, ніколи не добираються до вершин. Подумай про це!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Невдача – це приправа, що надає смак успіху. Якби тобі завжди щастило, ти б не цінувала власні досягнення. Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня для знака Козеріг говорить: якщо зараз важко, значить – скоро буде легко.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Те, що тобі здається суворим випробуванням, може обернутися несподіваною удачею. Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня для знака Водолій говорить: ніколи не скаржся на проблеми, шукай рішення для них. Допомога приходить до тих, хто хоч щось робить.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Думаєш, тобі не щастить? Спробуй попрацювати. Гороскоп на тиждень з 6 по 12 вересня для знака Риби говорить: що більше працюватимеш, то більше тобі щаститиме! Пам’ятай: успіх – сума маленьких зусиль, повторюваних день за днем.

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