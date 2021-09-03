Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень 2021

Любовний гороскоп на вересень 2021 по знакам зодіаку — вже на сайті Нового каналу. І він підкаже тобі все про сердечні справи! Коли зірки подарують тобі зустріч із другою половинкою? Що потрібно робити, щоб Амур звернув на тебе увагу? Як уберегти стосунки, якщо ти вже знайшла свою людину? Про все, що обіцяють зірки в романтичних справах, читай в любовному гороскопі на вересень для всіх знаків зодіаку

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Любовний гороскоп на вересень 2021: Овен (21 березня – 20 квітня)

Кажуть, «сльози значать більше, ніж посмішка — тому що посміхаємося ми майже всім підряд, а плачемо тільки через тих, кого любимо». Але любовний гороскоп на вересень для знаку Овен говорить: якщо в стосунках тобі доводиться плакати набагато більше, ніж посміхатися, варто задуматися, чи правильна людина з тобою поруч.

Любовний гороскоп на вересень 2021: Телець (21 квітня – 21 травня)

Кохання — це метелик, який ніяк не спіймаєш, але, коли перестаєш за ним гнатися, він раптом сам сідає тобі на плече. І якщо вірити любовному гороскопу на вересень для знака Телець, саме в той момент, коли ти перестанеш бігти за Амуром і перестанеш боятися самотності, ти зустрінеш свою другу половину.

Любовний гороскоп на вересень 2021: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Кохати — дивитися не одне на одного, а разом, у одному напрямку. Любовний гороскоп на вересень для знака Близнюки каже, що найближчим часом твої стосунки пройдуть перевірку на міцність. Чи згаснуть почуття? Це залежить тільки від тебе і партнера. Якщо не хочете втратити одне одного, навчіться взаєморозумінню.

Любовний гороскоп на вересень 2021: Рак (22 червня – 22 липня)

Кохання подібне стрибку в прірву — ти можеш в неї стрибнути з закритими очима тільки тоді, коли впевнений, що кохана людина захоче та зуміє тебе зловити. При цьому любовний гороскоп на вересень для знака Рак підкреслює: якщо ти хоч трохи сумніваєшся в партнері, не варто ризикувати. Інакше твоє серце може розбитися…

Любовний гороскоп на вересень 2021: Лев (23 липня – 22 серпня)

У нашому житті, як у палітрі художника, є тільки один колір, здатний дати сенс життю і мистецтву, — колір кохання. І якщо вірити любовному гороскопу на вересень для знака Лев, найближчим часом твоє життя набуде саме цього відтінку. Головне — слухай своє серце, воно підкаже, коли біля тебе буде потрібна людина.

Любовний гороскоп на вересень 2021: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Ти в одному кроці від справжнього щастя, і тут все залежить тільки від тебе… Любовний гороскоп на вересень для знака Діва каже, що тобі доведеться зробити нелегкий вибір. Але пам’ятай: потяг душ перетворюється на дружбу, потяг розуму перетворюється на повагу, потяг тіл перетворюється на пристрасть. І тільки все разом може перетворитися на кохання.

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Любовний гороскоп на вересень 2021: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Кохання — це коли тебе ні з ким не порівнюють. Тому що точно знають, що краще за тебе нікого немає і бути не може. Любовний гороскоп на вересень для знака Терези підкреслює: якщо тебе починають порівнювати з кимось і виставляти не в кращому світлі, саме час задуматися, чи на правильну людину ти витрачаєш своє життя. Не забувай — ти в себе одна!

Любовний гороскоп на вересень 2021: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Закохуєшся не у зовнішність, ні. Закохуєшся в особливий блиск очей, у ні з чим не порівнянний аромат волосся, в несхожу ні на яку іншу посмішку… І якщо вірити любовному гороскопу на вересень для знака Скорпіон, як тільки ти перестанеш шукати в собі недоліки й по-справжньому посміхнешся цьому життю — пізнаєш щастя.

Любовний гороскоп на вересень 2021: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Кохання не розтратиш. Що більше даєш, то більше залишається. Коли черпаєш із живого джерела, з кожним днем ​​він стає щедрішим. Любовний гороскоп на вересень для знака Стрілець підкреслює: якщо хтось говорить, що почуття пройшли, найімовірніше, їх ніколи і не було. Не варто побиватися через недостойних людей…

Любовний гороскоп на вересень 2021: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ідеальна пара нагадує часом дитячий пазл, у якому такі, здавалося б, різні шматочки, з’єднавшись разом, утворюють цілісну картинку. Якщо вірити любовному гороскопу на вересень для знака Козеріг, найближчим часом твій пазл нарешті стане цілісною картинкою. Ця осінь назавжди змінить твоє життя…

Любовний гороскоп на вересень 2021: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Якщо ти кохаєш, а тебе ні — відпусти. Якщо тебе кохають, а ти ні — оціни та придивись. Якщо кохання взаємне — борися. Любовний гороскоп на вересень для знака Водолій говорить, що не варто йти тільки за покликом серця. Якщо розум підказує інший маршрут, обміркуй все гарненько. Часом рішення, прийняті на емоціях, не призводять до щасливого фіналу.

Любовний гороскоп на вересень 2021: Риби (19 лютого – 20 березня)

Не бійся змінити щось у своєму житті, якщо цього хочуть твої серце та душа. В іншому випадку, згідно любовному гороскопу на вересень для знака Риби, тобі доведеться жити, змінивши і душу, і серце… А гірше й болючіше цього нічого немає…

Фото: Istock