Як приготувати зефір вдома? Це не так складно, як може здатися на перший погляд. Саме час побалувати себе корисними ласощами. Записуй рецепт класичного зефіру та експериментуй на кухні!

Домашній зефір: інгредієнти

яєчний білок – 3 шт.

цукор 250 г

вода – 100 мл

мед – 1 ст. л.

желатин 16 г

лимонний сік – 1 ст. л.

рослинне масло – ½ ч. л.

ароматизатори – за бажанням

барвники – за бажанням

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Готуємо домашній зефір покроково:

Желатин замочи в холодній воді на півгодини. Яєчні білки змішай із лимонним соком і збий за допомогою міксера в щільну піну. У невеликій каструльці змішай цукор, воду і мед. Доведи до кипіння і вари, поки суміш не буде нагадувати світлу карамель. Відіжми желатин і додай його до отриманої суміші. Перемішай до повного розчинення. Влий сироп у білкову масу, постійно помішуючи, і збивай до повної однорідності. Додай, якщо хочеш, барвники та ароматизатори. Викладати зефір найкраще в силіконову форму, попередньо змащену олією. Наш зефір практично готовий! Постав формочки в холодильник на півтори години, стеж, щоб десерт повністю «схопився» і загус.

Готово! Смачного!

Фото: IStock

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