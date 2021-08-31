Блогерство – не професія, це покликання. Саме так стверджують ті, хто займається блогінгом як основним видом діяльності. І кажуть, що успіх приходить саме до тих з них, хто знаходять свою нішу та тему. Адже підписники повинні відчувати щирість та непідробність емоцій. За останні роки українські блогери довели, що можуть створювати контент та працювати з великими брендами не гірше за своїх іноземних колег. Пропонуємо тобі ТОП-10 українських блогерів, на яких потрібно обов’язково підписатися в ТікТок, Instagram та YouTube, щоб не випадати з трендів діджиталу.

Українські блогери, на яких варто підписатися в ТікТок

Олег Машуковський



Як знайти: @mashukovskiy

Підписники: 1,7 М

Раніше Олег Машуковський був відомий як Олєжка з серіаліті «Київ вдень та вночі» на Новому каналі. Після дебюту на телебаченні він почав розвивати свої соціальні мережі, показавши, які круті та незвичайні мейки може створювати завдяки своїй безмежній фантазії. Зараз в українському ТікТок Олег – трендмейкер, який може генерувати контент на будь-яку тематику. Він любить показувати перевтілення зі своїми мейками, знімати смішні ролики, тролити людей, але не забуває зачіпати соціально важливі теми. Нещодавно Машуковський навіть заснував свій ТікТок-хаус WhyNot House. Якщо хочеш навчитися фарбуватися – Олєжка допоможе.

Олександр Волошин



Як знайти: @voloshyn_97

Підписники: 1,6 М

Якщо ти знаєш, хто така Аня Трінчер, тоді ти знаєш і про Олександра Волошина. Ніхто досі не розуміє, чи ця парочка просто хайпує на своїх типу стосунках, чи вони і справді зустрічаються. Але, як би там не було, відео Саши та Ані набирають тисячі переглядів та лайків. Окрім того, Волошин любить пранкувати зі своїх батьків та друзів, а також робити колаби з іншими блогерами. Не так давно Саша купив собі порш, і тепер регулярно знімає себе топлес за кермом авто. Якщо хочеш полюбуватися кубиками – велкам.

Юля Залузник



Як знайти: @zaluznik

Підписники: 1,4 М

Один з трендів ТікТок – це парочки, які постійно тролять одне одного. Саме до таких відноситься і Юля Залузник, яка постійно приколюється з свого хлопця. Часом і він відповідає їй, влаштовуючи розіграші, щоб помститися за нерви. Але самими приколами зі свого хлопця Юля не обмежується. Вона не жаліє ні своїх подруг, ні маму. Якщо хочеш підняти настрій або прикольнутися з когось зі своїх – тобі сюди.

Українські блогери, на яких варто підписатися в Instagram

Аніта Соловій

Як знайти: @sashaabo

Підписники: 219К

У 2020 році Аніта Соловій поставила собі за мету стати «помаранчевим блогером», тобто, таким, за якого підписники стоять горою, який вміє продати рекламу креативно та зробити хороші конверсії. І всього за дев’ять місяців дівчині вдалося набрати більше 230 тисяч підписників. Того ж року Аніта запустила і свій онлайн-табір «Шлях оранжевого блогера», де вчить блогерів знаходити шляхи комунікації з аудиторією і підвищувати ефективність своїх сторінок в соцмережах. Увесь контент Соловій – про бізнес та ведення блогу. Але часом вона пише і свої думки на важливі теми: фемінізм, екологія та психологія. Якщо хочеш розібратися в блогінгу – тобі до Аніти.

Саша Пустовіт

Як знайти: @sashaabo

Підписники: 1,9 М

Саша Пустовіт стала першою україномовною блогеркою з мільйоном підписників в Instagram. Вона спеціалізується на б’юті-тематиці та материнстві. Саша відкрито говорить про свої стосунки з чоловіком, розповідає про виховання дітей та психологію сімейних стосунків, а також показує на власному прикладі, як завжди залишатися красивою та життєрадісною. Нещодавно дівчина зайнялася бізнесом та відкрила салон «Stories by Sashaabo». У 2019 Пустовіт отримала титул Influencer # 1 in Ukraine за версією Cosmopolitan. Якщо хочеш знати більше про життя сучасної матусі – читай Сашу.

Саша Петрайчук

Як знайти: @petraichuk_sasha

Підписники: 1 М

Саша Петрайчук відкрила свою «Гарячу кухню» для дорослих в Instagram. Дівчині вже довгий час вдається вести блог на секс-тематику в Instagram з дотриманням усіх правил соціальної мережі. Саме тому у блозі існує своя специфічна мова, де є кухар, мисливець, духовка, перлина та багато іншого. Детальний словник можна знайти в «обраному». Саша прагне зробити сексуальне життя більш відкритим та допомогти кожному отримати справжнє задоволення від сексу. Якщо ти відчуваєш потребу в секс-едюкейшн – тобі на «Гарячу кухню».

Українські блогери, на яких варто підписатися в YouTube

Макс Узол та Оля Манько



Як знайти: Узол і Манько

Підписники: 44,6 К

Ведучі Нового каналу та тревел-подружжя Макс Узол та Оля Манько ще на карантині запустили свій проект на YouTube під назвою «КАМОН». За час роботи у реаліті «Заробітчани» та «У кого більше?» Макс та Оля встигли об’їздити 35 країн та дослідити життя та звичаї місцевих. Свій канал на YouTube парочка веде сама, тобто, за зйомку, монтаж, пошук місць відповідають лише ці двоє. Іноді Макс навіть сам пише музику для їхніх відео. Україна це чи закордон, але Макс Узол та Оля Манько знають, які маршрути відкрити парам. Якщо збираєшся у подорож із коханою людиною – тоді КАМОН!

Антон Птушкін



Як знайти: Антон Птушкин

Підписники: 4,67 М

Антона Путшкіна знають усі любителі тревелу ще з часів його роботи на «Орел&Решка». Після виходу з проекту Антон запустив власний влог на YouTube, де показує неймовірні місця по всій планеті. Цікаво, що відео, які набирають мільйони переглядів, потребують неймовірної підготовки, професійної зйомки на кілька камер та кропіткого монтажу, Птушкін робить сам, без жодної допомоги. У це важко повірити, адже професійність готового продукту вражає. Прагнеш незабутніх вражень – вмикай Птушкіна!

Діана Суворова



Як знайти: Diana Suvorova

Підписники: 621К

Діана Суворова – одна з найпопулярніших б’юті-блогерок України. Щотижня вона випускає нові відео, у яких показує новинки в індустрії краси та варіанти макіяжу для любительок мейку. Діана подобається підписникам за свій непідробний позитив, щиру усмішку та вміння знаходити щось хороше в усьому, за що береться. Не дивно, що з нею охоче співпрацюють найвідоміші бренди косметики, які присилають їй усі новинки на тести та огляди, а також запрошують на презентації. Якщо хочеш знати усе про косметику та навчитися робити класний мейк – тобі сюди.

Альона Венум



Як знайти:

YouTube: Алена Венум

Підписники: 5,52 М

Instagram: @alana_venum

Підписники: 4,2 М

TikTok: @alona_venum

Підписники: 1,1 М

Ім’я Альони Венум добре знайомо користувачам усіх соціальних мереж. Блогерство для дівчини розпочалося у 2015 році з запуску її YouTube, де вона розповідала про красу, схуднення, макіяж та правильне харчування. Тематика влогу Альони змінювалася разом з уподобаннями, тому зараз на усіх ресурсах можна слідкувати за її реальним життям. Після того, як Венум стала мамою, до тем її відео додалося материнство та сім’я з сучасними поглядами.

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