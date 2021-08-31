Застосунки для вивчення англійської – це один із найкращих та найлегших способів ефективно вивчати мову. Лише кілька хвилин на день, а твій словниковий запас може поповнитися сленгом, діловою лексикою чи професійними термінами, які так важливо знати для роботи. Безкоштовні застосунки для вивчення англійської можна використовувати будь-де та будь-коли. Все, що потрібно, – це скачати їх на свій телефон. Англійську можна вчити дорогою на роботу в метро чи маршрутці, поки чекаєш подругу в кафе або ж своє замовлення за барною стійкою. Ми підібрали для тебе ТОП-5 застосунків для вивчення англійської для андроїда та айфона. Обирай свій, скачуй та вдосконалюйся!

LinguaLeo

Цей застосунок для вивчення англійської побудований за принципом Тамагочі. Вивчати мову тобі буде допомагати мультяшний персонаж – Левеня Лео. Аби нагодувати свого друга, тобі потрібно заробити фрикадельки, виконуючи різні завдання у застосунку. Ти можеш вивчати окремі слова, слухати пісні, дивитися фільми та окремі відеоролики, а також читати книжки. Рівень можна обрати самостійно, орієнтуючись на свій досвід.

ED Words

Цей застосунок для вивчення англійської мови покликаний розширити твій словниковий запас. Там можна вибрати з 350 готових тематичних топіків або зібрати індивідуальний набір тем. Таким чином застосунок зручно використовувати початківцям та просунутим студентам. В ED Words можна проходити вправи для запам’ятовування слів, а також долучити друзів, організувавши такий собі клуб.

Words

Цей застосунок для вивчення англійської мови вирізняється величезним запасом іноземних слів –близько сорока тисяч. Покращити свою англійську можна, пройшовши 330 тематичних уроків. У застосунку також є функція створення власних уроків з додаванням потрібних слів. Його можна використовувати в режимі офлайн, що зручно за відсутності підключення до мережі.

Easy ten

Цей застосунок для вивчення англійської мови ідеально підійде тим, хто не хоче надто морочитися. Просто скачай застосунок, і він сам надсилатиме тобі 10 слів щодня. А потім ти можеш виконати кілька вправ для їх запам’ятовування. Фактично лише за місяць можна поповнити свій словниковий запас на 300 слів!

Urban Dictionary

Цей застосунок для вивчення англійської мови підійде і дорослим, і дітям. Він допомагає вивчити сленгові, автентичні слова і фрази. Але його краще використовувати студентам із попереднім досвідом вивчення англійської. Застосунок дає приклади використання сленгу в мові, що дозволяє зануритися у щоденний діалог американців. Хороший плюс – ти можеш самостійно виконати завдання на закріплення матеріалу.

Фото: IStock

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