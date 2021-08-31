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Безкоштовні застосунки для вивчення англійської мови на андроїд і айфон

додатки для вивчення англійської

Застосунки для вивчення англійської – це один із найкращих та найлегших способів ефективно вивчати мову. Лише кілька хвилин на день, а твій словниковий запас може поповнитися сленгом, діловою лексикою чи професійними термінами, які так важливо знати для роботи. Безкоштовні застосунки для вивчення англійської можна використовувати будь-де та будь-коли. Все, що потрібно, – це скачати їх на свій телефон. Англійську можна вчити дорогою на роботу в метро чи маршрутці, поки чекаєш подругу в кафе або ж своє замовлення за барною стійкою. Ми підібрали для тебе ТОП-5 застосунків для вивчення англійської для андроїда та айфона. Обирай свій, скачуй та вдосконалюйся!

LinguaLeo

безкоштовні додатки для вивчення англійської

Цей застосунок для вивчення англійської побудований за принципом Тамагочі. Вивчати мову тобі буде допомагати мультяшний персонаж – Левеня Лео. Аби нагодувати свого друга, тобі потрібно заробити фрикадельки, виконуючи різні завдання у застосунку. Ти можеш вивчати окремі слова, слухати пісні, дивитися фільми та окремі відеоролики, а також читати книжки. Рівень можна обрати самостійно, орієнтуючись на свій досвід.

ED Wordsдодатки для вивчення англійської для андроїд

Цей застосунок для вивчення англійської мови покликаний розширити твій словниковий запас. Там можна вибрати з 350 готових тематичних топіків або зібрати індивідуальний набір тем. Таким чином застосунок зручно використовувати початківцям та просунутим студентам. В ED Words можна проходити вправи для запам’ятовування слів, а також долучити друзів, організувавши такий собі клуб.

Words

додатки для вивчення англійської на айфон

Цей застосунок для вивчення англійської мови вирізняється величезним запасом іноземних слів –близько сорока тисяч. Покращити свою англійську можна, пройшовши 330 тематичних уроків. У застосунку також є функція створення власних уроків з додаванням потрібних слів. Його можна використовувати в режимі офлайн, що зручно за відсутності підключення до мережі.

Easy ten

додатки для вивчення англійської на айфон

Цей застосунок для вивчення англійської мови ідеально підійде тим, хто не хоче надто морочитися. Просто скачай застосунок, і він сам надсилатиме тобі 10 слів щодня. А потім ти можеш виконати кілька вправ для їх запам’ятовування. Фактично лише за місяць можна поповнити свій словниковий запас на 300 слів!

Urban Dictionary

додатки для вивчення англійської на айфон

Цей застосунок для вивчення англійської мови підійде і дорослим, і дітям. Він допомагає вивчити сленгові, автентичні слова і фрази. Але його краще використовувати студентам із попереднім досвідом вивчення англійської. Застосунок дає приклади використання сленгу в мові, що дозволяє зануритися у щоденний діалог американців. Хороший плюс – ти можеш самостійно виконати завдання на закріплення матеріалу.

Фото: IStock

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