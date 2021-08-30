Вересень – це місяць перезавантаження і нових планів. А щоб початок осені вийшов максимально плідним і результативним, ми радимо орієнтуватися на місячний календар на вересень 2021, і для важливих рішень вибирати сприятливі дні

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Місячний календар на вересень 2021: сприятливі дні для справ

Планувати важливі справи варто відповідно до місячного календаря. У вересні 2021 сприятливі дні випадають на 4, 5, 21 і 23 число.

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Місячний календар на вересень 2021: несприятливі дні для справ

Щоб початок осені вийшов максимально плідним і результативним, не варто планувати важливі справи на 6, 13, 28 вересня. Місячний календар 2021 свідчить, що це несприятливі дні, і вони не принесуть тобі успіху.

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Фази Місяця на вересень 2021 року

Спадаючий місяць – з 1 по 6 вересня

Молодик – 7 вересня

Зростаючий Місяць – з 8 по 20 вересня

Повний місяць – 21 вересня

Спадаючий місяць – з 22 по 30 вересня

І нехай січня 2021 принесе вам тільки радість!

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