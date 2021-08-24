Не вистачає часу, аби писати довгі тексти привітань? Надішли адресату картинку. Тобі нескладно, а йому приємно. Привітання з Днем Незалежності України в картинках – це швидкий та оригінальний спосіб виявити увагу до друзів, колег та рідних. В такий день хочеться привітати якнайбільше людей, тому що це дійсно велике та особливе свято для України. А щоб ти довго не шукала світлини, ми спеціально підготували красиву добірку.

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