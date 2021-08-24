Куди піти в Києві: афіша подій на День Незалежності 2021
День Незалежності України 2021 обіцяє бути надзвичайно насиченим крутими заходами. Не знаєш, куди піти в Києві 23-24 серпня? Лови афішу найгучніших подій до Дня Незалежності. І проведи ці вихідні яскраво!
Афіша подій Києва на День Незалежності України 2021
Фестиваль «Мандруй Україною»
Дата: 22 – 24 серпня
Час: увесь день
Місце: «Музей під відкритим небом у Пирогові»
«Мандруй Україною» — фестиваль-виставка народно-художніх промислів і туристичних маршрутів України. Івент приурочений до 30-річної річниці незалежності нашої країни, завдяки унікальному формату він об’єднає всі регіони в одному місті. Гості ярмарку зможуть взяти участь у майстер-класах, купити сувеніри, локальні продукти, а також насолодитися гучним святом, подивитися виступи кращих творчих колективів.
Забіг у вишиванках
Дата: 24, серпня
Час: 7:30
Місце: ВДНГ
У День Незалежності України в Києві відбудеться щорічний масштабний забіг у вишиванках. У цьому проекті зможуть взяти участь як діти, як і дорослі. Підходящу для себе дистанцію кожен обирає самостійно.
Концерт «Незалежність у нашій ДНК»
Дата: 24, серпня
Час: 18:00
Місце: НСК «Олімпійський»
Шоу збере на одній сцені кращих представників опери та балету, симфонічний оркестр і зірок української естради. Артисти виконають улюблені публікою композиції, які вже стали музичною спадщиною колишніх поколінь і сучасності.
Військовий парад
Дата: 24, серпня
Час: 10:00
Місце: вулиця Хрещатик
У День Незалежності України в Києві по вулиці Хрещатик пройде масштабний військовий парад. У ньому візьмуть участь більше п’яти тисяч військовослужбовців, 100 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки, які сформують три колони: пішу, повітряну та механізовану. Парад завершиться прольотом бойових літаків і запуском сигнальних ракет з димом у колір Державного прапора.
Читай також:
12 концертів: календар подій 2021 року