Куди піти в Києві: афіша подій на День Незалежності 2021

День Незалежності України 2021 обіцяє бути надзвичайно насиченим крутими заходами. Не знаєш, куди піти в Києві 23-24 серпня? Лови афішу найгучніших подій до Дня Незалежності. І проведи ці вихідні яскраво!

Афіша подій Києва на День Незалежності України 2021

Концерт гурту «Мачете»

Дата: 23 серпня

Час: 20:00

Місце: концертно-розважальний комплекс Bakkara (Венеціанський острів, 1)

Найзагадковіший український гурт «Мачете» повертається до Києва з третім концертом за це літо! Артисти вирішили подарувати численним шанувальникам ще один вечір потужної магічної музики. Їхній репертуар — це сила, впевненість і гармонія, причина замислитися над сенсом свого життя і вибрати правильний маршрут.

Фестиваль «Мандруй Україною»

Дата: 22 – 24 серпня

Час: увесь день

Місце: «Музей під відкритим небом у Пирогові»

«Мандруй Україною» — фестиваль-виставка народно-художніх промислів і туристичних маршрутів України. Івент приурочений до 30-річної річниці незалежності нашої країни, завдяки унікальному формату він об’єднає всі регіони в одному місті. Гості ярмарку зможуть взяти участь у майстер-класах, купити сувеніри, локальні продукти, а також насолодитися гучним святом, подивитися виступи кращих творчих колективів.

Забіг у вишиванках

Дата: 24, серпня

Час: 7:30

Місце: ВДНГ

У День Незалежності України в Києві відбудеться щорічний масштабний забіг у вишиванках. У цьому проекті зможуть взяти участь як діти, як і дорослі. Підходящу для себе дистанцію кожен обирає самостійно.

Концерт «Незалежність у нашій ДНК»

Дата: 24, серпня

Час: 18:00

Місце: НСК «Олімпійський»

Шоу збере на одній сцені кращих представників опери та балету, симфонічний оркестр і зірок української естради. Артисти виконають улюблені публікою композиції, які вже стали музичною спадщиною колишніх поколінь і сучасності.

Військовий парад

Дата: 24, серпня

Час: 10:00

Місце: вулиця Хрещатик

У День Незалежності України в Києві по вулиці Хрещатик пройде масштабний військовий парад. У ньому візьмуть участь більше п’яти тисяч військовослужбовців, 100 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки, які сформують три колони: пішу, повітряну та механізовану. Парад завершиться прольотом бойових літаків і запуском сигнальних ракет з димом у колір Державного прапора.

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