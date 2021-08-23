Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2021

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Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Треба бути кращим, ніж вчора, а не кращим за інших! Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня для знаку Овен говорить, що тобі необхідно зосередитися на своїх досягненнях, а не заздрити іншим. Інакше залишишся позаду!

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Слабкі люди вірять у везіння, сильні — у причину та наслідки. Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня для знаку Телець каже, що не варто сліпо надіятися на удачу та допомогу Всесвіту. Неможливо досягти успіху, сидячи на дивані. Дій!

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Змінити можна все, що ти захочеш. Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня для знаку Близнюки наголошує: твоє життя в твоїх руках і ніхто не проживе його за тебе. Ми самі створюємо свою долю! Тому обирай правильний шлях. Шлях, яким веде тебе твоє серце…

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня: Рак (22 червня – 22 липня)

«Потім» — це більш втішна форма «ніколи». Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня для знаку Рак закликає не відкладати справи, робити їх тут і зараз. Керівництво зверне на це увагу — і обов’язково винагородить тебе!

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Чим завзятіше твоя праця, тим більше твоє везіння. Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня для знаку Лев говорить, що тебе чекає неймовірні кар’єрні злети, але лише за умови, якщо ти віддашся роботі на 100%. Все в твоїх руках!

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Обирай яскраві фарби для картини свого життя. Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня для знаку Діва наголошує: щастя можна відшукати навіть у найтемніші часи! Варто лише подивися на життя по-новому. Нехай твій стакан буде наполовину повним, а не наполовину пустим.

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зроби крок, і шлях з’явиться сам по собі. Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня для знаку Терези каже: якщо ти не знаєш, куди йти та що робити, спробуй хоч щось. Ти здивуєшся, як скоро твоє покликання тебе знайде!

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Просто живи, посміхайся та кохай. Це зовсім неважко… Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня для знаку Скорпіон закликає звернути увагу на те, яке чудове це життя. Лови навіть найменші приводи для посмішки, хтось може закохатися в неї.

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Будь добрим до ранку, і ранок буде добрим до тебе. Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня для знаку Стрілець говорить, що успіх прийде тоді, коли ти навчишся відпускати старі образи та дивитися в світле майбутнє. Не тримай зла, тримай повітряні кульки! Кумедна порада, але дуже дієва.

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ти можеш все і навіть більше. Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня для знаку Козеріг наголошує: відправна точка будь-якого досягнення – бажання. Захочеш – знайдеш мільйон можливостей і шансів, не захочеш – ще більше відмовок.

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Час для радості — зараз, а місце для радості — тут. Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня для знаку Водолій говорить: не бійся потрапити під дощ, адже потім ти побачиш веселку. Перевірено!

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Розумні постійно навчаються, дурні — завжди все знають. Гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня для знаку Риби закликає: продовжуй саморозвиватися кожного дня, тоді ти станеш непереможною.

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