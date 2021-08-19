Гороскоп на 24 серпня 2021 (День Незалежності України) за знаками зодіаку – вже на сайті Нового каналу. Пророцтва ми підготували непрості, вони у нас музичні! Швидше читай гороскоп на День Незалежності України 2021 і довідайся свою долю

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Гороскоп на День Незалежності України 2021: Овен (21 березня – 20 квітня)

Хіт твого дня – «Журавлі» гурту The Hardkiss! За гороскопом на День Незалежності України для знаку Овен, тобі необхідно відпустити той біль, що ти пережила, пробачити кривдників і саму себе. Нехай всю печаль віднесе вітром, тільки так ти зможеш злетіти!

«…А журавлі летять у синю даль

І знають вони

Де є моя і де твоя печаль…»

Гороскоп на День Незалежності України 2021: Телець (21 квітня – 21 травня)

Хіт твого дня – «Пісня сміливих дівчат» гурту KAZKA! За гороскопом на День Незалежності України для знака Телець, тобі варто позбутися від злості та відмовитися від помсти своїм кривдникам. Тільки досягнувши внутрішнього спокою, ти станеш по-справжньому щасливою!

«…Помста рідна сестра бумерангу

Прилетить не туди

Так буває: твій вірний ангел

Заведе не туди…»

Гороскоп на День Незалежності України 2021: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Хіт твого дня – «Якби я була не я» від Alyona Alyona! Гороскоп на День Незалежності України для знака Близнюки каже, що люди потягнуться до тебе, коли ти по-справжньому полюбиш себе. Досить звертати увагу на свої недоліки, знайди в собі те, чим ти пишаєшся! Пам’ятай: ти унікальна!

«…Хочеш родючі і плідні поля, то роби як я

Маєш прийняти себе, і полюбити себе

Маєш так жити тепер, визнай всередині себе маля — ти будеш як я. Ей…»

Гороскоп на День Незалежності України 2021: Рак (22 червня – 22 липня)

Хіт твого дня – «От і вся любов» від KHAYAT! Гороскоп на День Незалежності України для знака Рак говорить: тобі необхідно більше часу приділяти своїм близьким і другій половинці. Вони повинні відчувати, що ти любиш їх і що вони тобі потрібні. Інакше ти можеш їх втратити!

«…Кожну осінь, люба просить піти за гору

Цілувати, ласувати в ягіднім бору

Кожну осінь, люба просить та іде сама

Буде іншого гукати як мене нема…»

Гороскоп на День Незалежності України 2021: Лев (23 липня – 22 серпня)

Хіт твого дня – «Солодка кара» від Злати Огнєвич! За гороскопом на День Незалежності України для знака Лев, тебе чекає велике кохання. А щоб отримати її, тобі досить тільки зробити перший крок. Не бійся, скажи про свої почуття – і будеш щаслива!

«…Прагнеш мене, але мовчиш.

Губи, мов мед пити, кусати.

Не витрачай часу ти лиш,

Ми тут, аби нестримно кохати…»

Гороскоп на День Незалежності України 2021: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Хіт твого дня – «Хто далі йде» від Сергія Бабкіна! Гороскоп на День Незалежності України для знака Діва каже, що тобі не можна здаватися. Не опускай руки, коли здається, що більше немає сил. Саме в такі моменти ти найближче до заповітної мрії!

«…Той хто невдовзі впаде

Звільнить простір для того

Хто далі йде

Той хто до краю дійде

Зведе сходи для того

Хто далі йде…»

Гороскоп на День Незалежності України 2021: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Хіт твого дня – «Бери своє» гурту «Антитіла»! Гороскоп на День Незалежності України для знака Терези говорить: твоя доля в твоїх руках, і тільки тобі вирішувати, яким буде життя. Дій так, як хочеш. Роби те, що любиш. Ніхто не проживе за тебе твоє життя!

«…Бери своє і йди.

Великі кроки – великі й думки.

Що знаєш, то знай.

Що буде завтра, – у себе питай…»

Гороскоп на День Незалежності України 2021: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Хіт твого дня – «Обійми» гурту «Океан Ельзи»! Гороскоп на День Незалежності України для знака Скорпіон каже, що тобі потрібно міцно-міцно триматися за другу половинку. Якщо відчуваєш, що поряд з тобою правильна людина, покажи йому, що він для тебе означає. За справжнє кохання варто боротися!

«…Обійми мене, обійми мене, обійми…

Так лагідно і не пускай.

Обійми мене, обійми мене, обійми…

Твоя весна прийде нехай…»

Гороскоп на День Незалежності України 2021: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Хіт твого дня – «Мам» від Кузьми Скрябіна! Гороскоп на День Незалежності України для знака Стрілець радить більше часу приділяти сім’ї, батькам. Через сучасний ритм життя ми часто забуваємо про найголовніше, тому зараз саме час подзвонити рідним і сказати про свою любов.

«…Я може трохи пізно став її розуміти

І не часто дарував на день народження квіти

І були часи коли я тижнями їй не дзвонив

І кожен раз коли вона мене обіймає

І разом із татком все про внучку питає

Я з радості плачу шо маю живих батьків…»

Гороскоп на День Незалежності України 2021: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Хіт твого дня – «Так мало тут тебе» гурту «Друга ріка»! За гороскопом на День Незалежності України для знака Козеріг, тобі потрібно озирнутися – поруч із тобою є людина, яка готова заради тебе на все, але ти його не помічаєш. Придивися, можливо, справжнє кохання стукає у твоє життя!

«…Світ без тебе може бути, тільки я ніяк

День без тебе може бути, ніч без тебе жах

О, дай тобою все відчути, як в останній раз

Я візьму тебе з собою, бо не сходять без тебе сонце і зорі…»

Гороскоп на День Незалежності України 2021: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Хіт твого дня – «Вільна» від Тіни Кароль та Юлії Саніної! Гороскоп на День Незалежності України для знака Водолій нагадує: ти здатна на все, що тільки захочеш, в тобі захована унікальна сила та енергія. Головне – не бійся, дій. Тобі обов’язково посміхнеться удача!

«…Казали «Зірвусь», казали «безсильна»

Я цих слів не боюсь, бо вільна,

Вільна, вільна, вільна

Шукатиму шлях складний та прекрасний

Вогонь у мені не згасне, ой, не згасне…»

Гороскоп на День Незалежності України 2021: Риби (19 лютого – 20 березня)

Хіт твого дня – «Не бійся жити» від Марії Бурмаки! Гороскоп на День Незалежності України для знака Риби каже, що іноді варто зробити божевільний вчинок, вийти за рамки – відчути смак життя. Якщо всього боятися і закриватися в собі, можна упустити щось дуже хороше.

«…Не бійся жити світ для того, щоб любити

Сонце, дощ і вітер

Небо, зорі, квіти все для тебе…

А ти не бійся жити

Сонце, дощ і вітер

Небо, зорі, квіти

Світ для того, щоб любити тебе…»

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