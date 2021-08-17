Вихідні на День Незалежності 2021, традиційно, будуть довгими! Читай у матеріалі Нового каналу, скільки відпочиватимуть українці

Вихідні на День Незалежності 2021 Україна

День Незалежності України — державне свято, яке щороку відзначає усе населення країни. Пам’ятна дата випадає на 24 серпня. Саме цього дня 30 років тому Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності України. Якщо тобі цікава історія свята День Незалежності України, переходь за посиланням на матеріал Нового каналу. У 2021 році святкується 30-річчя проголошення незалежності України.

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Вихідні на День Незалежності 2021 Україна: дати

Цього року українці відпочиватимуть чотири дні поспіль! Вихідні на День Незалежності 2021 Україна випадають на 23 і 24 серпня (понеділок і вівторок). А якщо додати суботу та неділю, можна розраховувати на хорошу міні-відпустку!

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