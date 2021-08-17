Літо 2021: які топ-5 місць в Києві варто відвідати

Як цікаво провести літо 2021 в Києві? Столиця пропонує багато варіантів – від усамітненого відпочинку на березі Дніпра до розважальних локацій для всієї родини. Куди сходити розвіятися, якщо хочеться переключитися від робочої і побутової рутини? Відвідай все і вибери найулюбленіше своє місце.

ТОП-5 місць для відпочинку в Києві влітку

1. ВДНГ

Адреса: Проспект Академіка Глушкова, 1

Національний комплекс «Експоцентр України» відродився з руїн і став модною локацією столиці. Уже культові Кураж Базар і Atlas Weekend проводяться саме там. У спокійний сезон ВДНГ залишається улюбленим місцем для проведення часу багатьох людей, адже на величезній території розташовані басейни під відкритим небом, велопрокат та інші активності. Архітектура і ландшафтний дизайн місцевості приваблює фотографів і охочих освіжити інстаграм-сторінку красивими знімками.

Обійти ВДНГ складно за один день, настільки там величезна і різноманітна територія. Не бійтеся залишитися голодними, адже затишні кафе прихистять втомлених, нагодують, напоять і врятують розряджені гаджети.

2. Парк «Дружби народів»

Адреса: Північний міст

Ця локація – Мекка спортсменів і екстремалів. Величезна територія з виходом до Дніпра вабить вейкбордистів, плавців, рибалок та всіх любителів відпочинку на природі. Спортивні клуби, готелі, футбольне поле, аеротруба, пейнтбольний клуб, прокат вейкбордів і велосипедів, яхт-клуб, спа-комплекс, мотузковий парк розташувалися саме там. Вам буде чим зайнятися всією сім’єю. Якщо ж захочеться спокійного відпочинку на березі Дніпра, завжди можна знайти більш спокійне місце, подалі від загальної метушні – провести час з близькими, поплавати і влаштувати пікнік. Дістатися до парку можна як на машині, так і на громадському транспорті (зупинка «Дружби народів» на мосту).

3. Набережна

Адреса: Поштова площа, 3

Дніпровська набережна влітку перетворюється на місце тусовок. Вдень там можна прогулятися біля води, організувати фотосесію, поплавати на кораблику або продовжити відпочинок на Трухановому острові, який знаходиться поблизу і з’єднується пішохідним мостом. А ввечері територія біля Річкового вокзалу огортається світломузикою, музичними хітами і запахами різних фуд-кортів. Буде смачно, голосно і яскраво.

4. Kyiv Food Market

Адреса: вул. Московська, 8, метро Арсенальна

Величезна територія колишнього заводу Арсенал переродилася в модний фуд-хол. Під дахом культової будівлі розташувалися понад двісті закладів харчування. Стильний інтер’єр, різноманітні кухні, відмінний сервіс та багато літніх майданчиків. Кращого місця годі й шукати, якщо не знаєш, в який саме заклад піти з близькими. Адже вибрати щось до душі можна прямо на місці. Особливий бонус – визначні місця, розташовані недалеко від Kyiv Food Market. Після смачного сніданку-обіду-вечері можна відправитися в парк Слави, подивитися виставку в «Мистецькому Арсеналі», побродити по території стародавньої Лаври або в парку «Співоче поле».

5. Південний берег Києва (ПБК)

Адреса: вул. Труханівська, 1

Вранці пляж, вночі клуб. Гучні діджей-сети, джазові концерти, пікніки, вечірні кіноперегляди під відкритим небом з пледом на плечах… Афіша заходів доступна онлайн і постійно оновлюється. Тільки уяви – Дніпро, нічне небо, близькість до міста і якісна музика. Тут легко піти у відрив і надихнутися на нові звершення.

Ці топ-5 місць для відпочинку в Києві влітку не розчарують тебе. Влаштуй собі кращий день відпочинку!

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