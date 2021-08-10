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Як оминути осінню депресію? 7 ефективних методів

Як оминути осінню депресію?

Тепле і таке кохане літо минає, поступово до нас підбирається прохолодна осінь. Ще якісь місяць-два і похмура погода з дощами заполонять наші дні. Якраз в цей період і починаєш дедалі більше відчувати втому, поганий настрій, апатію. Під звуки дощу та сіре небо не хочеться радіти, гуляти, а хочеться просто сидіти вдома і нічого не робити. Знайомо? Мова йде про осінню депресію. Не дивлячись на те, що це доволі популярне явище, це не означає, що йому треба піддаватись. Ми розкажем тобі, як оминути та приборкати осінню депресію.

1. Музика – джерело енергії. Почни свій день з улюблених треків. Вмикай їх вдома, коли збираєшся на работу, або ж – в навушниках, коли їдеш. Повір, твій улюблений плейліст додасть тобі настрою навіть в найпохмуріший день. Перевірено на практиці.

Як оминути осінню депресію?

2. Займись спортом. Так, ти можеш подумати, що знову ця банальна порада але ж вона дієва! Вже навіть науково доведено, що під час тренувань у людини виробляється гормон щастя. Перші декілька разів тобі буде важко, але варто тільки увійти в регулярний ритм, як без тренувань вже не зможеш жити.

Як оминути осінню депресію?

3. Дивись вечорами та на вихідних класні фільми. Адже осінь просто створена для того, щоб закутатись в тепле покривало, налити гарячого чаю, взяти смаколиків та насолоджуватись улюбленими та новими кінокартинами. Тим паче, кіно – маленька подорож. З ним ти відкриваєш для себе новій світ, героїв, культури та знання.

Як оминути осінню депресію?

4. Після холодного робочого дня, не відмовляй собі в задоволенні полежати у теплій ванні. Додай трохи піни, морської солі, ефірної олії (м’яти, лаванди або мигдалю). Ще можеш запалити свічки та увімкнути улюблену музику. Тільки обережно, роби це подалі від води. Такий вечірній ритуал розслабить тебе, відновить сили та покращить настрій.

Як оминути осінню депресію?

5. Не забувай про повноцінний сон. Недосипання ще нікому не додавало гарного настрою, тож старайся щодня лягати та прокидатись в один той самий час. Медики та психологи рекомендують спати по 8-9 годин на добу для гарного самопочуття. Але, якщо тобі потрібно трохи більше часу, то скорегуй свій графік.

Як оминути осінню депресію?

6. Зустрічайся з друзями та рідними. «Твої люди», теплі розмови завжди надатуть тобі сил, енергії та класного настрою.

Як оминути осінню депресію?

7. Обіймашкиии! Не забувай про такий важливий спосіб обміну енергією, як обійми рідним людей. Частіше обіймайтесь вдома з сім’єю, з друзями під час зустрічі, з домашніми улюбленцями. Що ж може зігріти краще, ніж обійми близьких?

Як оминути осінню депресію?

Фото – iStock

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