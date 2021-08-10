Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2021

Ось так швидко промайнули 2/3 літа, і попереду нас чекає останній, найспекотніший і найсолодший – серпень! За цей 31 день треба встигнути зробити все те, що запланували на літо 2021, але досі ще не втілили в життя. А щоб легше було планувати свої дні, рекомендуємо поглянути на наш любовний гороскоп і дізнатися, що обіцяють зірки в коханні!

Фінансовий гороскоп на серпень 2021: Діви стануть геніальними інвесторами, а Тельці ризикують залишитися біля розбитого корита

Любовний гороскоп на серпень 2021: Овен (21 квітня – 21 травня)

Овни, хотіли велике і чисте кохання? Отримайте сповна! У серпні 2021 вас чекає тонна романтики: несподівана зустріч має всі шанси перерости в серйозні і тривалі стосунки, які цілком можуть закінчитися спільним прізвищем. Головне, не забудьте про особисте життя, з головою занурюючись у роботу!

Любовний гороскоп на серпень 2021: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельці, вам просто негайно час у відпустку! Інакше ви ризикуєте надовго загрузнути в побутових справах, так і не встигнувши цього року поніжитися біля моря на гарячому пісочку! Вибирайте напрям, купуйте квиток і збирайте валізу – попереду у вас велика подорож. І (увага!) велика любовна пригода. Тож налаштовуйтесь на повне перезавантаження свого життя!

Любовний гороскоп на серпень 2021: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Якщо іншим знакам зодіаку зірки радять відволіктися від роботи, то Близнюкам, навпаки, час зосередити всю свою увагу на тих справах, які вони так давно відкладали. На любовному фронті в серпні у вас затишшя, тож замість того, щоб безцільно валятися на дивані, займіться кар’єрою. Побачите, у вас все легко і швидко вийде!

Любовний гороскоп на серпень 2021: Рак (22 червня – 22 липня)

Раків, у яких немає пари, чекає приємний сюрприз. Та щоб його отримати, доведеться вийти зі своєї зони комфорту, або хоча б з дому. Надворі літо, тож гуляйте, ходіть на вечірки, зустрічайтеся з друзями і, головне, усміхайтеся якомога частіше. Щасливі люди притягують щасливих людей і позитив! А якщо маєте другу половинку, запропонуйте їй кудись з’їздити разом – це зміцнить ваші стосунки.

Любовний гороскоп на серпень 2021: Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви, настав ваш час! У серпні в усіх сферах вам усміхнеться Фортуна. Тож намагайтеся максимально активізуватися. Навчіться, нарешті, користуватися планером – пропишіть свої дні так, щоб вистачало часу і на роботу, і на відпочинок, і на особисте життя. І тоді ви в усьому досягнете успіху!

Любовний гороскоп на серпень 2021: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Діви, дорогенькі, налаштовуйтеся на романтичний лад! Ваша друга половинка давно мріє про спільний вечір при свічках чи вечерю в ресторані? Влаштуйте їй сюрприз! Ось побачите, віддача буде сторицею. Серпень – це місяць вашої роботи над стосунками, тому не лінуйтеся радувати свою кохану людину навіть у дрібницях. Ароматна кава зранку або подаровані без приводу квіти – вибирайте самі!

Любовний гороскоп на серпень 2021: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Давно хотіли змінити імідж? Саме час це зробити! Беріть із собою кращу подругу або друга – і бігом оновлювати гардероб. Не бійтеся експериментувати і з зовнішністю – нова стрижка, укладка, яскравий манікюр: усі ці деталі додадуть образу свіжості. І симпатичний співробітник, якому ви давно симпатизуєте, тепер точно помітить вас!

Любовний гороскоп на серпень 2021: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони, для вас серпень – це місяць пригод! Не обов’язково романтичних. Яскраві емоції подарують і спонтанна поїздка, і стрибок із парашутом, і навіть цілком собі банальний похід у якийсь новий заклад у вашому місті! Відкривайте для себе незвичайні місця і захоплення, і це літо запам’ятається вам надовго.

Любовний гороскоп на серпень 2021: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Фліртуйте відчайдушно! Якщо ви – в активному пошуку своєї другої половинки, вмикайте всю свою сексуальність на максимум. Зовсім поруч десь ходить ТОЙ САМИЙ, і варто лише вчасно повернути голову в потрібну сторону, як ви зустрінетеся з ним поглядами. Головне – не проґавити цей момент, тож будьте весь час напоготові!

Любовний гороскоп на серпень 2021: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги, ви стали надто прагматичними! Перестали «лазити у вікна до коханих жінок», раптово зриватися вночі і їхати на вечірку до друзів. Вам самим не нудно? Саме час згадати, як ви вмієте відпочивати, і на які авантюри раніше погоджувалися без роздумів. Згадати і, нарешті, втілити в реальність всі ті плани, які відкладали «на потім».

Любовний гороскоп на серпень 2021: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Водолії, вам час згадати, що до осені зовсім небагато часу! У вас залишився лише 31 день, щоб накупатися, назасмагатися, покататися на водних лижах, влаштувати пінну вечірку, потанцювати біля басейну і зустріти світанок із коханою людиною! Активізуйтеся, адже час не чекає, і ви ризикуєте зустріти осінь без засмаги й нових фотографій!

Любовний гороскоп на серпень 2021: Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби, час і про сім’ю згадати, а то все друзі-друзі… Ви взагалі коли востаннє їздили на дачу з рідними чи просто забігали додому на вечерю? Серпень для вас – ідеальний час, щоб налагодити відносини з близькими людьми, тому постарайтеся якомога більше уваги приділяти саме членам своєї сім’ї. Спробуйте влаштувати спільну поїздку, запросіть всіх у кіно або просто побалуйте пирогом власного приготування. Це ваші рідні точно оцінять!

Фото: IStock

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