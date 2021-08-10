Літні салати – це найкращий спосіб втамувати голод та вберегти фігуру від зайвих калорій, а себе – від щоденної мороки. Погодься, коли на вулиці стоїть шалена спека, то ставати за плиту зовсім не хочеться. Ми підібрали для тебе рецепти легких літніх салатів, які можна приготувати нашвидкуруч. Лови топ-5 літніх салатів на всі часи!

Класичний салат капрезе з моцарелою

Класичний салат капрезе з моцарелою: інгредієнти

помідори 2 шт

моцарела 100 г

базилік 20 г

оливкова олія 2 ст. л.

бальзамічний оцет 1 ст. л.

перець чорний мелений 0.2 ч. л.

сіль 0,2 ч. л.

Готуємо класичний салат капрезе з моцарелою покроково:

Крок 1. Помий помідори та наріж їх тонкими кружечками.

Крок 2. Вийми кульки моцарели з розсолу та наріж тонкими скибочками.

Крок 3. Виклади на тарілку кружечки помідорів, моцарелу та листочки базиліка, чергуючи їх між собою.

Крок 4. Полий усі інгрідієнти оливковою олією та бальзамічним оцтом. Сіль та чорний перець додай за смаком. Салат готовий!

Сицилійський салат з баклажанами

Сицилійський салат з баклажанами: інгредієнти

баклажан 1 шт

моцарела 80 г

помідори черрі 80 г

часник 1-2 зубчики

оливкова олія за смаком

сіль за смаком

перець чорний мелений за смаком

м’ята свіжа за смаком (тільки листочки)

Готуємо сицилійський салат покроково:

Крок 1. Вимий баклажан та поріж його тонкими кільцями. Потім посоли та залиш на 15 хвилин.

Крок 2. Промокни нарізаний баклажан паперовими рушниками, щоб звільнити його від зайвої вологи. Змасти сковорідку маслом та обсмаж баклажани до готовності.

Крок 3. Коли баклажани трохи охолонуть, наріж їх ще раз, але цього разу тоненькими смужками. Додай м’яту, часник та чорний мелений перець.

Крок 4. Порви моцарелу руками, наріж помідори черрі на половинки та додай все це до баклажанів.

Крок 5. Додай сіль та оливкове масло за смаком. А потім залиш салат на одну годину в холодильнику. Тепер можна куштувати!

Салат з грейпфрутом, чорницею, волоським горіхом і руколою

Салат з грейпфрутом, чорницею, волоським горіхом і руколою: інгредієнти

грейпфрути рожеві 100 г

чорниця 100 г

грецькі горіхи 40 г

рукола 60 г

оливкова олія 1 ст. л.

грейпфрутовий сік 1 ст. л.

сіль за смаком

Готуємо салат з грейпфрутом, чорницею, волоським горіхом і руколою покроково:

Крок 1. Очисти грейпфрут від шкірки та розділи його на дольки. Потім очисти ці дольки від гіркої шкірки та насіння. Вичави ложку соку для соусу.

Крок 2. Виклади на тарілку руколу, дольки грейпфруту, чорницю та грецькі горіхи, додай солі за смаком. Заправ усі інгредієнти оливковою олією та соком грейпфрута. Ретельно перемішай. Готово!

Сирний салат з чорницею і руколою

Сирний салат з чорницею і руколою: інгредієнти

Соус

ягоди 100 г

вино червоне сухе 80 мл

сіль за смаком

вершкове масло 10 г

часник 1 зубчик

соус чилі 1 ст. л.

цукор за смаком

Основне

рукола 1 жменя

чорниця 1 жменя

сир м’який 25 г

Готуємо сирний салат з чорницею і руколою покроково:

Крок 1. Спочатку робимо соус. Помий та просуши ягоди, а потім залий їх червоним вином та постав на вогонь. Вари ягоди на середньому вогні до зменшення обсягу вдвічі. Протри масло через сито та додай у каструлю разом з часником, цукром та меленим перцем. За смаком додай гострий соус чилі.

Крок 2. Виклади листя руколи на тарілку та додай чорницю і сир. Полийте салат ягідним соусом. Смачного!

Салат з полуницею, томатами і халумі

Салат з полуницею, томатами і халумі : інгредієнти

Основні

помідори 2 шт.

полуниця 200 г

рукола 1 упаковка

халумі 250 г

Для заправки

оливкова олія 4 ст. л.

лимонний сік 1 ч. л.

бальзамічний соус 1 ч. л.

Готуємо салат з полуницею, томатами і халумі покроково:

Крок 1. Помий та наріж помідори кільцями. Помий полуницю та видали хвостики, а потім поріж її на частинки.

Крок 2. Наріж сир халумі слайсами по 5-6 мм і обсмаж на грилі або сковороді до рум’яної скоринки.

Крок 3. Змішай оливкову олію з лимонним соком і заправ руколу. Ретельно перемішай. До руколи додай помідори, полуницю та сир. Заправ усе бальзамічним соусом. Бон апетіт!

Фото: IStock

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