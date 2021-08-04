Як відкрити кокос? Важливі правила

Кокос – дуже смачний та корисний плід, який не так легко відкрити на з’їсти. Його щільна та тверда шкірка є перевіреним захистом, пробити який може далеко не кожен. Але ж як хочеться навчитись його відкривати, щоб не боятись купувати, правда? Ми розкажемо тобі дієві методи – як відкрити кокос в домашніх умовах.

За допомогою ножа

Однією рукою візьми кокос – його очі (три коричневих кружечка збоку) повинні «дивитися» у бік пальців або зап’ястя. Іншою рукою стисни великий ніж з широким лезом. Якщо такого немає, підійде звичайний молоток. Вниз підстав широку глибоку миску.

Тупим боком ножа відбивай кокос посередині по всьому периметру. Повертай при цьому плід в руці. Продовжуй бити, поки він не розколеться навпіл. Вода, яка знаходиться всередині кокоса, в цей момент почне литися в миску. Готово!

За допомогою ножа, але так, щоб вилити спочатку воду

Цей метод – найпопулярніший, їм користуються найчастіше. Одне з трьох очок кокоса завжди м’якше і тонше за інші. Найчастіше воно ще й більше всіх. Знайди його і проколи ножем, шилом, цвяхом або штопором. Якщо око не піддається, приклади до нього вертикально обраний предмет і вдар зверху молотком. Злий воду з кокоса в чисту ємність. Потім розколи кокос так само, як описано в першому способі.

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За допомогою духовки

Розігрій духовку до 190° C. Злий кокосову воду так, як описано в другому способі. Помісти плід на деко і поставте в духовку на 10 хвилин. На шкаралупі повинна з’явитися тріщина, завдяки якій кокос розколеться простіше і швидше. Якщо за 10 хвилин кокос не тріснув, продовжуй нагрівання доти, поки не утвориться розкол. При цьому перевіряй плід кожні 2-3 хвилини. Вийми кокос і злегка остуди, щоб його можна було тримати в руці. Після цього розламай ножем або молотком, як описано в першому способі.

За допомогою молотка

В крайньому випадку молоток можна замінити каменем. Пророби отвір в очку так само, як і в другому способі. Перелий кокосову воду в стакан. Загорни плід в рушник і поклади на рівну поверхню. Стукни по кокосу молотком або каменем, розколи на кілька частин.

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