Часто вже на тренуванні ми помічаємо, що забули щось вдома – футболку, навушники, воду… І якщо воду практично завжди можна придбати і в спортклубі, то, наприклад, без кросівок або лосин займатися неможливо! Тому дуже важливо, збираючи сумку в зал, нічого не забути. Ми підготували для тебе список речей, які ти обов’язково повинна взяти на тренування. Радимо звірятися з ним кожен раз перед походом в спортзал або фітнес-студію!

Перше – це, звичайно, сумка! Ми ж дівчата, тому цей аксесуар повинен бути не тільки місткий, а стильний. Сьогодні в колекціях спортивних брендів безліч різноманітних варіантів – від рюкзаків до об’ємних сумок, які і функціональні, і гарні! Зверни увагу, щоб в обраній сумці були кишеньки для дрібниць, бажано – спеціальне зовнішнє відділення для пляшки з водою, зручна ручка і, звичайно, надійна застібка.

Тепер поговоримо про спортивний одяг. Для тренування тобі потрібні лосини або шорти, спортивний топ, футболка або майка, і кофта, на випадок, якщо в залі буде прохолодно – м’язам не можно переохолоджуватися! Бажано, щоб одяг для тренування був пошитий із синтетичних вологовивідних тканин, добре тягнувся і щільно прилягав до тіла. Якщо ж у тебе проблемна шкіра, віддай перевагу натуральним тканинам, наприклад, бавовні.

І не забудь, що форма повинна бути гарною, точніше – повинна тобі подобатися! Адже саме від того, наскільки тобі буде подобатися власний зовнішній вигляд, залежить половина успіху на тренуванні. Якщо ти весь час будеш думати про те, що у тебе якась не така футболка, десь щось занадто обтягує і т.д., ти не зможеш повністю сконцентруватися на занятті. Тому вибираючи форму, покрутися перед дзеркалом, і переконайся, що ти сама від себе в захваті!

Щоб уберегти свої ніжні ручки від появи мозолів і опіків, придбай спеціальні спортивні рукавички з обрізаними пальцями. На перший погляд, здається, що вони потрібні тільки «качкам», які працюють з важкими вагами, але насправді рукавички – дуже корисний аксесуар для кожного.

Не забудь взяти з собою кросівки і шкарпетки. Для тренування вибирай легке «дихаюче» спортивне взуття з текстильними вставками. І зверни увагу, що кросівки не повинні тиснути, інакше ти ризикуєш натерти мозолі за перші ж 10 хвилин заняття.

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Обов’язково візьми на тренування маленький рушник! По-перше, не завжди приємно сідати на тренажер після когось, лягати на мати і т.д. А по-друге, їм зручно витирати піт з чола. До речі, цю функцію може виконати і пов’язка на лоб, як в 90-х!

Якщо вже мова зайшла про рушники, то варто зазначити, що в сумці їх повинно бути два. Крім маленького обов’язково візьми з собою й великий банний, яким ти будеш витиратися після душу. До речі, великий рушник відмінно заощадить час по дорозі від шафки в душову і назад: тобі не доведеться кілька разів переодягатися і брати з собою зайві речі. Просто обгорнися рушником і все!

Для походу в душ візьми також резинові капці – вони вбережуть тебе від грибка, шампунь і гель для душу, і не забудь про змінну білизну – навряд чи після душу тобі захочеться одягати ту, в якій ти займалася!

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І, звичайно, поклади в сумку пляшку з водою! Під час тренування рекомендується пити багато рідини, і тому пляшечка з негазованою нехолодною водою повинна бути завжди під рукою!

Якщо ти під час тренування полюбляєш слухати музику, перевір, чи взяла ти з собою плеєр і навушники. Забути їх не критично, проте і не дуже приємно – під улюблені мотиви тренування проходить значно легше!

Якщо ти йдеш на тренування нафарбована, радимо захопити з собою засіб для демакіяжу. Перед заняттям обов’язково змий мейк, інакше ти ризикуєш перетворитися на «панду» зі слідами туші на щоках! Повір, в залі ніхто не оцінить твої рівні стрілки, зате розмазані тіні ще довго будуть тобі пригадувати.

Тепер ти повністю готова до походу на тренування, і можеш бути спокійна – все необхідне у тебе з собою!

Фото: IStock