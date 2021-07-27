Варена кукурудза – одна з найулюбленіших літніх страв, яка смакує як дорослим, так і дітям. Ти теж одразу згадуєш дитинство, море, пляж та цукрову кукурудзу? Здається, що там з нею робити, зварила і все. Але рецепт приготування дуже важливий, адже саме від цього залежить смак та якість страви. Як правильно варити кукурудзу, що зберегти всі корисні властивості – читай в нашому матеріалі.

Підготовка кукурудзи

Нарешті ти купила кукурудзу! Що ж робити далі? Підготовка кукурудзи до варіння полягає в тому, що попередньо її потрібно обов’язково промити під чистою проточною водою та видалити всі брудні листки. Повністю початок від листя очищати не обов’язково. Під час варки листя надасть цікавий аромат.

Також бажано замочити кукурудзу на годину в холодній воді, а варити слід качани кукурудзи приблизно однакових розмірів. Це необхідно для того, щоб кукурудза зварилася рівномірно. Якщо качани занадто велики, розріж їх навпіл.

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Скільки варити кукурудзу

Кількість часу приготування кукурудзи залежить безпосередньо від ступеня її зрілості. Наприклад, молода кукурудза буде готова за 20-30 хвилин варіння, а дозрілу кукурудзу слід варити 30-40 хвилин. Час приготування добре дозрілих качанів становить 2-3 години.

Найголовніше – це не переварити кукурудзу, щоб зерна не почали тверднути. До речі, ти знала, що молода кукурудза смачна навіть без солі, вона ніжна і м’яка, і на відварювання цілком вистачає всього тридцяти хвилин. Спробуй якось поїсти її саме так!

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Тепер перейдемо до варіння кукурудзи покроково:

Кукурудзу слід опустити в киплячу воду. Перед варінням і під час приготування воду солити не потрібно, тому що зерна будуть жорсткими. Солять кукурудзу зазвичай за 5 хвилин до готовності або перед тим, як подати на стіл. У воду для варіння додай трохи цукру і вершкового масла – вони додадуть страві ніжний смак. На великому вогні варити кукурудзу не можна. Одразу після закипання зменш вогонь до маленького. Під час охолодження кукурудза трохи твердне, тому бажано їсти її майже одразу після варіння, поки вона ще тепла.

Смачного тобі! І поки є можливість, насолоджуйся кукурудзою хоч щодня! Адже кукурудза є дуже корисною, вона містить цукри, вітамін А і С, вітаміни групи В, а також велику кількість калію. Також в кукурудзі є необхідні для організму людини амінокислоти. Вживання кукурудзи добре впливає на серцево-судинну систему, а завдяки вітаміну Е твої волосся і шкіра скажуть тобі дякую.

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